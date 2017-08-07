آزادراه سراسری گیلان و مازندران عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین میرشفیع عصر دوشنبه در بازدید خبرنگاران از پروژه آزادراه تهران شمال با بیان اینکه مطالعات آزادراه سراسری مازندران و گیلان در دست انجام است اظهار داشت: با جذب سرمایه گذاران قطعه به قطعه این پروژه اجرایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید برای توسعه حمل و نقل در مازندران فکری اساسی شود گفت: برای قطعاتی از آزادراه سراسری مازندران سرمایه گذار پیدا شده است و متناسب با آن سرمایه گذار می شود.

وی با بیان اینکه همه فکر می کردند مدیریت پروژه ای در سطح آزادراه تهران شمال باید توسط خارجی ها انجام شود گفت: تجربه ساخت این پروژه نشان می دهد که مدیریت طرح ها و پروژه ها با استفاده از نیروها و توان مهندسی داخلی انجام می شود.

معاون شرکت ساخت و توسعه آزادتهران شمال گفت: در پروژه آزادراه سراسری، پروژه بین سرمایه گذاران تقسیم می شود و از تجربه ساخت آزادراه تهران شمال در آن بهره خواهیم گرفت.

وی درباره خروجی آزادراه تهران شمال و وضعیت راههای نوشهر و چالوس گفت: باید مطالعات دقیق تری برای اجرای پروژه های بلندمدت در زمینه راههای منطقه صورت گیرد.

وی درباره تفاهم با منابع طبیعی با اظهار اینکه هرجایی که خسارت وارد شود بودجه ای برای جبران درنظر گرفته شده است گفت: بهترین ارتباط را با محیط زیست داریم و مجوزهای محیط زیستی را توجه خواهیم کرد.

میرشفیع با عنوان اینکه باید دقت لازم در استان های گیلان و مازندران برای حفظ محیط زیست صورت گیرد افزود: در منطقه ۲ آزادراه تهران شمال با تجدید نظر در مطالعات از منطقه حفاظت شده خارج شدیم.

وی تصریح کرد: همچنین حجم بالای تونل ها در حال حاضر به دلیل ملاحظلات زیست محیطی بوده است و مطالعات برمبنای توسعه پایدار خواهد بود و حدود پنج تا شش درصد هزینه های آزادراه برای جبران خسارت حقوق مردم درنظر گرفته شده است.