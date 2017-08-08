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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲

فتاحی رئیس هیئت مدیره شهر فرودگاهی امام شد؛

انتصاب سومین رئیس هیئت مدیره فرودگاه امام طی ۲ سال اخیر

انتصاب سومین رئیس هیئت مدیره فرودگاه امام طی ۲ سال اخیر

سخنگوی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از انتصاب کوروش فتاحی به عنوان رئیس هیئت مدیره این شرکت خبر داد.

علی کاشانی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره، موضوع انتصاب «رئیس هیئت مدیره» شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) بررسی شد که بر این اساس و به استناد ماده ۱۷ و تبصره ذیل ماده ۲۶ اساسنامه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با تصمیم هیئت مدیره، «کوروش فتاحی» به سمت رئیس هیئت مدیره شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب شد.

سخنگوی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ادامه داد: پیش از این عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی کوروش فتاحی را به سمت سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) منصوب کرده بود که با انتصاب اخیر، وی همزمان علاوه بر سرپرستی شرکت، ریاست هیئت مدیره را نیز بر عهده خواهد داشت.

گفتنی است پیش از این اصغر فخریه کاشان و محمود نویدی ریاست هیئت مدیره شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را بر عهده داشتند و به این ترتیب فتاحی سومین رئیس هیئت مدیره شهر فرودگاه امام خمینی از سال ۹۴ (زمان تبدیل اداره کل فرودگاه امام خمینی (ره) به شرکت شهر فرودگاهی) است.

کد مطلب 4052889

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