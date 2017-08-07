مازندران ظرفیت فرااستانی و فراکشوری دارد/اشتغال و تولید در اولویت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیربانپور عصر دوشنبه در بیست و ششمین نشست تخصصی بانک توسعه صادرات ایران(ساری) گفت: به جهت مسافت و مساحت طولی که مازندران دارد و با داشتن ۲۲ شهرستان و ُبعد مسافت شهرستانها با مرکز استان قطعا توسعه شعب بانک توسعه صادرات و افزایش نیرو امکانات باید در سرلوحه کار قرار گیرد.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران تصریح کرد: با توجه به مجموعه ظرفیت های استان که به صورت پتانسیل های بالفعل و بالقوه از آن بهره مند هستیم باید توسعه شعب بانک توسعه در مازندران مورد توجه قرار گیرد.

خیریانپور، در ادامه بر ضرورت تفویض اختیارات به استان تاکید کرد و گفت: با توجه به برنامه های دولت در این حوزه ،هیئت وزیران توانست حدود ۱۰۲ مورد از اختیاراتی که در وزارتخانه ها و سازمان مرکزی بود به استانها و مدیران کل استانی تفویض شد.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران، با اشاره به اینکه سال گذشته بانک توسعه صادرات با پرداخت ۱۱۷ میلیارد تومان تسهیلات توانست بالغ بر ۴۵ تا ۴۶ درصد این بخش را پوشش دهد، با توجه به ظرفیت بالای مازندران در حوزه صادرات بر لزوم افزایش منابع اعتباری این بانک برای استان تاکید کرد .

خیریانپور، گفت: بانک توسعه صادرات در طی چند ماه گذشته سال جاری توانست نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی و معادل ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات ارزی پرداخت کند اما باز هم جوابگوی مجموعه مازندان نیست که می طلبد نگاه ویژه ای در این بخش صورت گیرد.

وی،اظهار کرد: مازندران با مجموعه توانمندی ها و موقعیت استراتژیک و جغرافیایی که دارد با داشتن سه فرودگاه فعال، افزون بر ۳۸۰ کیلومتر راه آهن، برخورداری از سه بندرفعال وتولید سالانه ۶۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی که عمدتا مازاد استان است نقش مهمی در کشور دارد.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران، افزود: ظرفیت های استان در بخش های صنایع تبدیلی، معادن، صنایع دستی و زمینه های تولیدی نشان می دهد که مازندران می تواند یک کارکرد فرا استانی و حتی فرا کشوری داشته باشد.

خیریانپور، به ظرفیت مازندران در زمینه تولید گل و گیاه و ۷۱۰ هکتار گلخانه روباز و مسقف اشاره کرد و گفت: رتبه اول تا سوم مازندران در بحث پرورش گل و گیاه و اینکه در ۱۹ محصول تولیدی رتبه نخست داریم و تولید افزون بر ۲و نیم میلیون تن مرکبات کشور در مازندران و ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار باغات کیوی غرب استان ظرفیت عظیم صادراتی مازندران است.

وی اضافه کرد: مازندران از یک طرف با داشتن جنگل های منحصربه فرد و اراضی حاصلخیز و متنوع و رودخانه های متعدد و سواحل زیبای خزر و از سویی با برخورداری ازتولید محصولات آبزیان پرورشی و غیر پرورشی به میزان ۸۹۰ هزار تن می تواند کارکردی فرا استانی و فرا کشوری داشته باشد و در اقتصاد مقاومتی کشور اثرگذارباشد.

این مسئول با اشاره به اینکه در سال جاری برنامه های کاری خود را در دو محور تعریف کردیم، ادامه داد: تولید و اشتغال دوالویتی است که هیچ امری مهم تر ازاین دو محور نخواهد بود که در راستای آن کارگروه توسعه صادرات استان را فعال کردیم و جلسات آن منظم و مستمر برگزار می شود.

خیریانپور، با بیان اینکه پیگیری مجددانه را در رابطه با تولید و اشتغال داریم، گفت: آن دسته از مشکلات و موانعی که در استان قابل رسیدگی نباشد برای رفع به تهران و مرکز ارجاع داده می شود ضمن اینکه برای تحقق تولید و اشتغال شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی و ستاد رفع موانع تولید هم فعال و جلسات آن برگزار می شود.