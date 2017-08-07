به گزارش خبرنگار مهر، ریاض فرحانی عصر امروز در دومین جلسه شورای سلامت شهرستان آبادان که در محل سرسرای اجتماعات فرمانداری برگزار شد، گفت: با توجه به اهمیت، حساسیت موضوع و دستور کار جلسات، ضروری است تا مسئولان دستگاه‌ها که قابلیت تصمیم‌گیری دارند در جلسات شرکت کنند تا مصوبات سریع‌تر اجرایی شود.

وی افزود: اینکه مسئولان خود در جلسات شرکت نمی‌کنند و یا افرادی را می‌فرستند که در جایگاه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی نیستند به‌نوعی کلیت کار را در ادامه مسیر به زیر سؤال می‌برد و ممکن است بخشی از مصوبات اجرایی نشود و اجرایی نشدن مصوبات نیز بازخورد خوبی را در پی ندارد.

فرحانی اظهار کرد: آمده‌ایم تا به واسطه جایگاه‌هایی که به عنوان امانت در دست ما هست بخشی از وظایف اجتماعی خودمان را نسبت به مردم، نظام و دولت ایفا کنیم، مسئولانی که قادر به حضور در جلسات نیستند و یا تعهداتی را که در قبال مصوبات جلسات گذشته بر عهده داشته‌اند اجرا نمی‌کنند دیگر جایی برای حرف زدن باقی نمی‌گذارند.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان از رئیس شبکه بهداشت و درمان آبادان خواست تا به طور سریع و همین امروز نامه توبیخ و یا تذکر کتبی دستگاه‌های مرتبط به امر بهداشت را نوشته و جهت ابلاغ به فرمانداری ارجاع دهد.

فرحانی با بیان اینکه برای جلسات بعدی، مسئولان با جدیت بیشتری وارد مباحث شوند، گفت: سلامتی یکی از مباحثی است که دولت تدبیر و امید از ابتدای شروع به کارش و به‌رغم وجود مشکلاتی که به لحاظ اعتباری و زیرساختی وجود داشت، آن را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: دولت در خصوص سلامت و مباحثی که به امنیت روانی، بهداشتی و سایر حوزه‌ها مرتبط به‌طورجدی وارد شده و به‌هیچ‌عنوان کوتاه نمی‌آید، در این باره نیز تصمیمات محکم و کارشناسی شده‌ای در سطح کلان و استانی گرفته شده است.

فرحانی اظهار کرد: متأسفانه در سطح شهرستان یکجایی مسائل گیر دارد، مردم ما در حوزه سلامت مطالبه گر هستند و وقتی آن را از مسئولی مطالبه می‌کنند آن مسئول با جدیت و استدلال کامل می‌گوید ما این کار را انجام داده‌ایم و گره این مشکل در حوزه شهرستانی است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان تصریح کرد: برخی از دستگاه‌های اجرایی ما جدیت لازم در اجرای مصوبات و پیگیری تصمیمات دولت در حوزه شهرستانی را ندارند و نتوانسته‌اند آن‌ها را به سرانجام برسانند و جلسه امروز شورای بهداشت آبادان نمونه بارزی از این جلسات است.

فرحانی گفت: متأسفانه بسیاری از اعضای اصلی این جلسه در محل حضور ندارند و این در حالی است که بسیاری از مصوبات جلسه به طور مستقیم به آنان برمی‌گردد و ادامه جلسات به این شکل چندان خوشایند نیست.

وی افزود: امید می‌رود با توجه به حساسیت موضوع سلامت مردم، اعضا به شکل جدی‌تری به مسائل ورود کنند، ما نیز بر اساس مسئولیتی که بر عهده داریم، تذکرات و گزارش‌های مربوطه را به رده‌های بالاتر ادارات غایب در جلسات ارسال می‌کنیم، ما در مورد وضعیت و مسئولیتی که در قبال مردم داریم با هیچ‌کس شوخی و مسامحه نداریم.

فرحانی با تأکید بر اینکه سلامت از اولویت‌های نخست دولت است، اظهار کرد: به واسطه قانون مناطق آزاد، شکل و شرایط جدیدی در آبادان در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و سلامت مردم در حال شکل‌گیری است، اعتبارات خاصی در این باره در نظر گرفته شده و زیرساخت‌هایی نیز در حوزه درمان در منطقه در حال شکل‌گیری است.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری آبادان ابراز امیدواری کرد تا آبادان در سال‌های آتی به عنوان یکی از شهرهای پایلوت و نمونه در بسیاری از مسائل مرتبط با حوزه بهداشت، درمان و سلامت باشد چرا که خواسته دولت بر این است.

فرحانی تصریح کرد: ازآنجایی‌که خروجی کارهای ما در سطح کلان به عنوان استدلال دولت در قبال مجلس محسوب می‌شود و این کار در حال اجراست به همین دلیل درجاهایی که ما به طور درستی وظایف محوله‌مان را به انجام نمی‌رسانیم، دولت در سطح کلان مشکل پیدا می‌کند و مجلس نیز در قبال کمبودها و کم‌کاری‌ها دولت را به زیر سؤال می‌برد.

وی گفت: تک تک ما وظیفه داریم تا مسئولیت‌هایی که بر عهده ما گذاشته می‌شود را به نحو مطلوب و قابل قبولی به انجام برسانیم، در بسیاری از حوزه‌ها همچون شهرداری‌ها، محیط‌زیست، آموزش‌وپرورش و غیره ممکن است به دلیل آنکه ما آن وضعیت را زیاد درک و به آن توجه نکرده‌ایم و ساده از کنارشان عبور می‌کنیم، مسئولیت‌ها به طور دقیقی به انجام نرسد.

فرحانی افزود: شرایط و تحولات جدیدی در آبادان و خرمشهر تحت عنوان منطقه آزاد اروند در حال شکل‌گیری است و این مرحله، مرحله گذار است لذا تک تک ما وظیفه داریم تا هم یاری‌رسان دولت باشیم و هم مسئولیت‌های خطیری را که بر عهده‌داریم به شکل درست و مطلوبی به انجام برسانیم.

وی اظهار کرد: دوستان در جایگاه‌هایی که مشغول ادامه و ارائه خدمت به مردم‌اند بایستی شرایط جدید را درک کنند و بر همین اساس به ایفای نقش خودشان بپردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌افزایی برای کاهش خطرات ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو، تشکیل جلسه‌ای با حضور دامپزشکی، محیط‌زیست، شهرداری‌های آبادان و خرمشهر و منطقه آزاد اروند برای رفع نواقص مهم کشتارگاه آبادان و بررسی وضعیت کشتارگاه خرمشهر همراه ارائه گزارش مربوطه به فرمانداری، تشکیل ستاد مبارزه با دخانیات شهرستان با عضویت نمایندگان مرکز بهداشت، فرمانداری، ان.جی.او های فعال در این زمینه، اداره صنعت، معدن و تجارت، صداوسیما و فرهنگ و ارشاد اسلامی به جهت حرکت در راستای کاهش تقاضا، ادامه روند فعالیت مبارزه با عرضه مواد دخانی، ارائه گزارش سازمان پسماند از کارکرد این مجموعه و دریافت نظرات اداره محیط‌زیست در این باره، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات توسط شهرداری، سازمان پسماند و ادارات مرتبط منطبق با طرح جامع تهیه و اعلام شده دانشگاه جندی‌شاپور در سال‌های گذشته برای آبادان و خرمشهر، تشکیل کارگروه پسماند با حضور شهردار به قید فوریت ظرف دو هفته آینده به‌منظور بحث، تبادل‌نظر و برنامه‌ریزی شهرداری در این باره و اعلام اعتبارات مورد نیاز از سوی سازمان پسماند و ارائه آن به فرمانداری از جمله مصوبات دومین جلسه شورای سلامت شهرستان آبادان بود.