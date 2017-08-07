به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، حدود ۲۰ میلیون رأی دهنده کنیایی برای انتخاب رئیس دولت جدید و نمایندگان مجلس، سناتورها و استاندارها فردا به پای صندوق های رأی می روند.

بر اساس این گزارش، رأی گیری مردم کنیایی فردا از ساعت ۰۵:۰۰ صبح آغاز و تا ۱۷:۰۰ عصر به وقت محلی ادامه خواهد داشت.

در این مبارزه انتخاباتی، «اوهورو کنیاتا» رئیس جمهور کنونی این کشور، «رایلا اودینگا» نامزد مشترک احزاب مخالف و ۶ شخص دیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مردم کنیا در این انتخابات علاوه بر انتخاب ریئس جمهور آینده خود، به هزار و ۴۷۰ نماینده مجلس، ۲۵۸ سناتور، ۱۸۰ استاندار و تعداد زیادی نماینده شهرستانی رأی خواهند داد.

گفتنی است برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور باید یکی از نامزد ها بیش از ۵۰ درصد آراء را کسب کند.