ایجاد ۲۵۶ دهیاری جدید در خوزستان/ ۲۹ دهیاری سهم دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حسینی عصر امروز دوشنبه در جلسه تشریح پروژه‌های عمرانی شهرستان دزفول که با حضور معاون عمرانی استانداری خوزستان و هیئت همراه وی در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: امروز طی بازدیدی که از منطقه گردشگری کنارستان در بخش چغامیش دزفول به عمل آوردیم مقرر شد تا با هماهنگی بخشدار این بخش سه هکتار از اراضی کنارستان در جهت ایجاد یک منطقه گردشگری مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: این طرح باید هرچه زودتر با احداث زیرساخت‌هایی همچون سکو، آلاچیق و اسکله برای قایق‌سواری آغاز شود ضمن اینکه فرمانداری شهرستان هم باید در بحث اخذ مجوزها برای ایجاد این منطقه گردشگری در کنارستان همکاری لازم را انجام دهد.

مدیرکل امور روستایی استانداری خوزستان با اشاره به بازدید از منطقه گردشگری و زیارتی روستای سیدنور نیز گفت: این منطقه در طول سال پذیرای خیل عظیم گردشگران است اما متأسفانه از نظر زیرساختی در وضعیت بسیار بدی قرار دارد. با هماهنگی‌هایی که با دهیار این منطقه به عمل آوردیم مقرر شد با اعتباری که اختصاص خواهیم داد سرویس‌های بهداشتی این مکان مذهبی - گردشگری و سایر زیرساخت‌ها همانند سکو و وسایل رفاهی ساماندهی شوند.

لزوم ساماندهی تپه تاریخی دهنو

حسینی، بازدید از تپه تاریخی دهنو در بخش چغامیش را دیگر برنامه انجام شده خود در سفر به دزفول برشمرد و توضیح داد: مطابق با بررسی‌های صورت گرفته تاکنون حفاری‌های غیرمجاز زیادی در این تپه تاریخی انجام شده و این محوطه تاریخی به دلیل بی‌توجهی‌ها در حال تخریب کامل است که براین اساس مقرر شد اعتباری برای حفظ و نگهداری از این تپه مهم تاریخی نیز اختصاص داده شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ۳۶۷ روستا در دزفول وجود دارد که در این میان تنها ۹۱ روستا دارای دهیاری هستند، عنوان کرد: با توجه به سرشماری که در سال ۹۵ صورت گرفت به وزارت کشور اعلام کردیم که استان خوزستان نیازمند برخورداری از ۲۵۶ دهیاری جدید است که سهم شهرستان دزفول نیز ۲۹ دهیاری جدید خواهد بود.

مدیرکل امور روستایی استانداری خوزستان ادامه داد: از این ۲۹ دهیاری حدود ۱۷ دهیاری برای بخش شهیون، ۶ دهیاری برای بخش سردشت، پنج دهیاری برای بخش مرکزی و یک دهیاری جدید نیز برای بخش چغامیش در نظر گرفته شده است.

حسینی همچنین میزان اعتبار توزیع‌شده در روستاهای شهرستان دزفول در سال ۹۴ و ۹۵ را ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: از این اعتبار دو میلیارد تومان در سردشت، ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در بخش مرکزی، یک میلیارد تومان به بخش شهیون و سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز در بخش چغامیش توزیع شده است.