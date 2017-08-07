به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مجد آرا عصر امروز در نشست شورای ورزش استان خوزستان اظهار کرد: ۳۵ سال پیش در کشورهای اروپایی به ویژه آمریکا، سواد حرکتی از ابتدای تولد، شکلگیری میشود ولی ما همه موارد را برای انجام در آموزشوپرورش نگه میداریم؛ در کشورهای پیشرفته سواد حرکتی تا ابتدای شروع به تحصیل هر فرزند بهصورت مستمر ارزیابی میشود.
وی تأکید کرد: با تلاشهای مجموعه ورزشی کشور مقام معظم رهبری دو سال و نیم پیش اعلام کردند که ورزش همگانی امروز از سالهای قبل وضعیت بهتری دارد.
مجد آرا بیان کرد: فدراسیون ورزشهای همگانی توانست آمار خود را به ۲۱ درصد افزایش دهد که پایان سال جاری نیز این آمار بازنگری میشود؛ در زمینه ورزشکاران نیز بالاترین آمار را در حوزه بانوان، در زمینه آموزش نیز بهترین وضعیت (لوح تقدیر از وزارت کسب کردیم)، در زمینه کارآفرینی همرتبه اول را کسب کردیم و توانستیم بین ۴۰ کشور آسیایی مقام پنجم را لحاظ کنیم.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: در قسمت خانواده و بانوان نیز توانستیم مقام اول را در کنار آمار خوب ثبت نامی کسب کنیم چون دستورالعملهای بسیار مدونی را برای خانواده و بانوان داریم.
وی افزود: فدراسیون ورزشهای همگانی یک فدراسیون معین و برنامه محور با شورای مشورتی متشکل از تمامی دستگاههای اجرایی، رؤسای دانشکدههای تربیتبدنی و مجلس است. این فدراسیون تدوین دو کتاب به نام سند تحول، تعالی و آیندهنگری را برنامهریزی و به استانها نیز واگذار شده است.
مجد آرا عنوان کرد: ۳۸ طرح در کتاب اول و ۵۲ طرح در کتاب دوم بهصورت دستورالعملهای اجرایی به استانها ابلاغ و در این سند تحول بیش از یک هزار نفر از کارشناسان کشوری اظهار نظر و با همکاری آنها تدوین شده است.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی تصریح کرد: بیش از هفت هزار نفر ساعت برای تهیه سند تحول این فدراسیون کار شده است؛ فرهنگ کشور و طرحهای موفق سایر کشورها را برای تدوین سند فوق در نظر گرفتیم.
مجد آرا عنوان کرد: یکی از طرحهای این سند این است که در آموزشوپرورش بتوانیم مقطع چهارم دبستان به بالا را به عنوان سفیران ورزش همگانی تربیت کنیم. ساخت ایستگاههای ورزش همگانی، حرم تا حرم، تأسیس باشگاههای صرفاً ورزشی، جایگزینی دوچرخه در ادارات به جای خودرو و پایش سلامت از جمله دیگر طرحهای سند هستند.
