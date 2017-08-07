«شاتهای شورانگیز» عکاسان خبری شیراز رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این نمایشگاه که در ادامه برنامه های هفته خبرنگار دوشنبه شب با حضور معاون مطبوعاتی، معاون هنری و رئیس گروه اطلاع رسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس افتتاح شد، در آثاری از ۳۴ عکاس خبری شهر شیراز به نمایش در آمده است.

۲ دوره گذشته نمایشگاه عکاسان خبری شیراز، به نمایش آثاری با موضوع دشواری های حرفه خبرنگاری و عکاسان خبری اختصاص و «شات های شیرین» نام داشت.

نمایشگاه امسال با عنوان «شات های شورانگیز»، ۳۴ عکس خبری از رسانه های مختاف استان فارس را در بر می گیرد و تعداد آثار تقریباً رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

محمد جواد اصغر نژاد، مهدی اقلیمی، عباس امیری، زهرا بازیار، احسان برنجکار، امین برنجکار، رضا بعیدی، الهه بهرامی راد، علی پرویزی، میلاد پناهی، الهه پور حسین، محمد کاظم تابنده، محسن تورع، طاهره حیاتی، حسین خسروی، محمد رضا دهداری، علی راد، نغمه رادمنش، طاهره رخ بخش، بهار رزمی، سمیرا زارع، سهیلا ستایش، حمیدرضا سوداگر، سجاد شریف زاده، طاهره عابدی، شیوا عطاران، امین فائضی، احمد رضا مداح، فاطمه مداح، امین ملک زاده، امید منوچهری، زهرا نورانی، فاطمه نهاری و محمد حسین نیکوپور عکاسان خبری هستند که آثار آنها در نمایشگاه «شات های شورانگیز» به نمایش در آمده داست.

همچنین در حاشیه این نمایشگاه که توسط خانه مطبوعات استان فارس و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و انجمن هنرهای تجسمی شیراز برگزار شده است، با همکاری آستان مقدس شاهچراغ (ع)، عکس هایی با محوریت این آستان مقدس و سومین حرم اهل بیت (ع) روی دیوار نگارخانه وصال شیراز رفته است.