دولت اعتبارات خوبی در زمینه آب و برق دزفول تصویب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرامند هاشمی زاده عصر امروز دوشنبه در جلسه تشریح پروژه‌های عمرانی دزفول در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: هر آنچه که برای توسعه و پیشرفت نیاز است در شهرستان دزفول وجود دارد.

وی، دزفول را مجموعه‌ای از ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و خدمات برشمرد و افزود: برای تحقق این ظرفیت‌ها لازم است تا با تحقیقات میدانی و مطالعات برنامه مدون و جامعی تبیین شود تا بر اساس این استراتژی بتوان ساختارهای لازم را در این شهرستان به وجود آورد.

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان با اشاره به قدمت و جایگاه دزفول از نظر میراثی عنوان کرد: اگر قرار باشد دزفول از هویت و جایگاه ارزشمند تاریخی خود بهره‌مند شود لازم است همه مسئولان شهرستان در دستگاه‌های زی ربط و جانبی با همدلی در یک مسیر گام بردارند و اعتبارات را به جهتی سوق دهند که این مهم عملی شود.

هاشمی زاده با تأکید بر اینکه تاکنون از پتانسیل‌های دزفول در زمینه میراث فرهنگی بهره لازم برده نشده است، گفت: به عنوان مثال از بین این حجم از خانه‌های ارزشمند تاریخی که در بافت قدیم دزفول وجود دارد چند خانه با بازسازی باید به هتل و محل اُتراق و رفاه توریست‌ها و گردشگران تبدیل شود.

وی با بیان اینکه دزفول علاوه بر برخورداری از یک پیشینه غنی و هویت تاریخی به پایتخت مقاومت و پایداری نیز در کشور لقب گرفته است، عنوان کرد: لازم است تا دزفول همان‌گونه که در بحث مقاومت جنگ تحمیلی به یک سنبل تبدیل‌شده در زمینه رشد و تعالی نیز به یک سنبل تبدیل شود که این امر بر عهده ما مسئولان است.

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان تصریح کرد: بر این اساس استانداری خوزستان در زمینه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تعالی دزفول از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

هاشمی زاده در ادامه عنوان کرد: با تلاش‌های فرماندار دزفول و سایر مسئولان شهرستان، اعتماد و امنیت لازم برای حضور گسترده سرمایه‌گذاران بومی و خارجی در این شهرستان فراهم شده که باعث ایجاد تحول عظیمی در دزفول و احداث پروژه‌های بزرگ و مهمی شده که این امر جای تقدیر دارد و لازم است بیش از پیش توسعه و تداوم یابد.

وی با بیان اینکه شهرداری دزفول می‌تواند از درآمد ارزش‌افزوده شهر در راستای توسعه متوازن بافت سنتی و مدرن دزفول استفاده کند، گفت: حرکت عمرانی در هسته مرکزی و اطراف دزفول نباید تعارض داشته باشد و باید کاملاً هم‌طراز باشد.

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان در ادامه از تحول در زیرساخت‌های برق و آب دزفول خبر داد و گفت: در برنامه و بودجه امسال، دولت اعتبار خوبی برای ایجاد تأسیسات برقی در دزفول شامل پست برق، خطوط انتقال، شبکه داخلی، تعمیر ترانس‌ها و بازسازی شبکه‌ها مصوب کرده است. این اعتبار که جدا از سایر اعتبارات خواهد بود در راستای ایجاد شبکه برق پایدار دزفول بسیار ارزشمند خواهد بود.

هاشمی زاده همچنین از تصویب اعتبارات لازم در زمینه آب و فاضلاب برای شهرستان دزفول خبر داد و افزود: تأمین آب دزفول و کشیدن خط جدید آب از سد دز در راستای طرح غدیر جزو پروژه‌های مصوب دولت واقع شده که به‌زودی عملیات اجرایی طرح تونل آبگیر و ایجاد تأسیسات نیز انجام خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان همچنین در خصوص فرودگاه دزفول نیز گفت: فرودگاه‌های سه شهرستان بهبهان، مسجدسلیمان و دزفول در طرح توسعه فرودگاهی قرار گرفته‌اند.

هاشمی زاده افزود: در آینده نزدیک با اختصاص اعتبار، فرودگاه دزفول از زیرساخت‌های مورد نیاز متعددی از جمله توسعه پایانه، اتوبوس ویژه و سایر خدمات جنبی بهره‌مند خواهد شد.

وی در پایان هدف از سفر به دزفول را بازدید از پروژه‌های اقتصادی و طرح‌های مهم در نقاط مختلف شهرستان برشمرد و گفت: پیگیری و تدوین اعتباراتی که در سفرهای متعدد استاندار به این شهرستان وعده داده شده و جمع‌بندی نیازها و اعتبارات لازم نیز دیگر هدف ما از سفر به دزفول است که در روزهای آینده این برنامه در سایر شهرهای استان نیز اجرا خواهد شد.