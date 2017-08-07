اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در قم با حضور سید باقر میرعبداللهیان مدیرکل تامین منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور احد جمالی معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم و معصومه ظهیری مدیرکل امور بانوان استانداری قم برگزار و از منتخبان این جشنواره تجلیل شد.
سید باقر میرعبداللهیان در این مراسم که عصر دوشنبه در سالن همایشهای اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم برگزار شد، با انتقاد از وضعیت کتابخوانی در کشور اظهار کرد: نقل شایعی وجود دارد که سرانه مطالعه در ایران بسیار پایین است و حتی به 2 دقیقه هم نمی رسد.
مدیرکل تامین منابع نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به اینکه این نقل شایع دلایل متعددی میتوان برشمرد، افزود: گرانی کتاب و در دسترس نبودن کتابخانه از جمله دلایلی است که برای این سرانه اندک برشمرده می شود اما به هر دلیلی ثبت این سرانه اندک در کشور بسیار ناراحت کننده است.
وی افزود: در هر حالی و با هر دلایلی سرانه دو دقیقه در روز برای هر فرد در سال به دو ساعت هم نمیرسد که این رقم اگر نگویم فاجعه است میتوانیم بگویم که مطلوب نیست.
امیرعبداللهیان به سابقه برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی اشاره کرد و گفت: جشنواره کتابخوانی رضوی که دوره هفتم خود را سپری میکند بهانهای است برای اینکه یک مقداری مردم ما که عشق و ارادت به خاندان پیامبر(ص) دارند، این عشق و علاقه را از مریثه و روضه اهل بیت(ع) به حوزه اثر مکتوب هم تسری ببخشند.
مدیرکل تأمین منابع نهاد کتابخانههای عمومی کشور با بیان اینکه امام رضا(ع) علاوه بر سلطان ایران و سلطان خراسان، سلطان سخن نیز هستند، تأکید کرد: با برگزاری چنین جشنواره هایی زمینه مطلوبی برای کتابخوانی فراهم شده است و خداروشکر میکنیم که شور و شوقی برای کتابخوانی به واسطه چنین برنامههایی به وجود آمده است.
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