پذیرش ۴۸دانشجوی پرستاری و پزشکی بومی در دانشکده علوم پزشکی آبادان

سید عابدین حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: در سال تحصیلی پیش رو، دانشکده علوم پزشکی آبادان آماده پذیرش دانشجو در رشته‌های مختلف است و افرادی که مجاز به انتخاب رشته در کنکور سراسری شده‌اند این دانشکده را نیز از یاد نبرند.

وی با اشاره پذیرش ۴۸ دانشجو در سال جاری اظهار کرد: از این تعداد ۲۰ نفر سهمیه روزانه، ۲۰ نفر بومی شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان و هشت نفر نیز سهمیه مازاد هستند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: در سال تحصیلی پیش‌رو، ۷۰ دانشجوی رشته پرستاری در دانشکده ما ادامه تحصیل می‌دهند که از این تعداد ۳۰ نفر روزانه، ۳۰ نفر بومی شهرهای یادشده و ۱۰ نفر هم سهمیه مازاد به شمار می‌روند.

حسینی گفت: همچنین ۲۰ دانشجوی اتاق عمل، ۲۰ نفر در رشته بهداشت عمومی و ۲۰ نفر نیز در رشته علوم آزمایشگاهی فرصت تحصیل در دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال تحصیلی امسال را دارند.

وی افزود: ۲۰ دانشجوی فناوری اطلاعات سلامت، به همین تعداد دانشجو در رشته کتابداری پزشکی و ۲۰ نفر نیز در رشته بهداشت محیط در ظرفیت پذیرش ما قرار دارند.

به گفته حسینی، ۲۰ دانشجو رشته هوش بری نیز امسال امکان تحصیل در دانشکده علوم پزشکی آبادان را دارند.