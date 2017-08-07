تجارت خارجی باید به ۱۰۰میلیارد دلار برسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور، شامگاه دوشنبه، در بیست و ششمین نشست تخصصی بانک توسعه صادرات ایران (ساری) که با حضور صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان در ساری برگزار شد، اظهار کرد: آنچه که در این نشست و در صحبت‌های صادرکنندگان وجود دارد این است که بانک توسعه صادرات در ذهن همه آنان اهمیت دارد ولی آنچه که دغدغه آنان بود انتظاراتی است که از بانک دارند که در برخی موارد برآورده نشده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: این نقص نظام اقتصادی ما نیست که بانک توسعه صادرات باید منابع در اختیارش باشد زیرا همه باید بانک توسعه را حمایت کنند تا این بانک نقش محوری خود را ایفاء کند.

محمدپور، با بیان اینکه مزیت‌هایی که از سوی بانک توسعه صادرات تعریف شده در فضای دیگر بانک‌ها نیست، تاکید کرد: انتظار داریم این مزیت‌ها هرچه ملموس‌تر در ارکان تصمیم‌گیری‌ها دیده شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، در پایان با بیان اینکه این نشست می‌تواند استان را یک گام به جلو ببرد، پیشنهاد کرد: نامه‌ای با امضای همه صادرکنندگان استان که در این جلسه حاضر هستند تهیه شود و در آن انتظارات، پیشنهادات و تنگناها بیان و به بانک توسعه صادرات ایران ارجاع تا مصوبه آن گرفته شود.