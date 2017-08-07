به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که دولت آلمان با عدم واکنش و پاسخگویی به هزاران پرونده ارسالی به برلین درباره مظنونین تحت تعقیب آنکارا در واقع به تروریست ها کمک می کند.

اردوغان که در یک کنفرانس خبری در استان ساحلی «ریزه» (Rize) شرکت کرده بود، در سخنانی خطاب به اعضای حزب حاکم توسعه و عدالت در این کشور اعلام کرد: آلمان از تروریست‌ها پشتیبانی می‌کند؛ ما به (آنگلا) مرکل ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده دادیم، اما حتی برای یکی از آنها هم پاسخی دریافت نکردیم.

رئیس‌جمهور ترکیه ادامه داد: اگر یک تروریست (در خاک ترکیه) وجود داشته باشد، آنها می‌توانند از ما بخواهند که آن فرد را مسترد کنیم. شما می‌توانید استرداد تروریست‌های خود را درخواست کنید. آیا اینگونه است که شما سیستم قضایی دارید ولی ما در ترکیه نداریم؟

لازم به ذکر است، پس از خودداری آلمان از استرداد نظامیان پناهنده ترکیه ای به این کشور و لغو سخنرانی مقامات آنکارا پیش از همه پرسی تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، دولت ترکیه نیز با بازدید نمایندگان پارلمان آلمان از نظامیان این کشور واقع در پایگاه اینجرلیک در ترکیه مخالفت کرد؛ اقداماتی که روابط میان دو کشور را تیره و تار کرده است.