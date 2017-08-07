فضاهای اداری بلا استفاده در قزوین شناسایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان اظهار داشت:در زمینه انجام کارهای اساسی، زیربنایی و بزرگ در استان نیاز به یک تلاش جمعی مدیران داریم و قزوین بعنوان یک استان با ظرفیت بالا در زمینه حمل و نقل آمادگی کامل برای ایجاد بندر خشک را دارد و مسئولین امر باید با قاطعیت به دنبال تحقق آن باشند.

همتی به استفاده حداکثری از این طرح ملی اشاره کرد و گفت: با جدیت ایجاد بندر خشک در استان دنبال می شود و از سرمایه گذاری بخش خصوصی و آحاد مردم در آن استفاده خواهد شد.

وی گفت: فضاهای مازاد و بلااستفاده در هر دستگاه جزو اموال عمومی و سرمایه های کشور است و مدیران این دستگاه ها حتما باید در واگذاری آنها به بخش خصوصی با سرعت عمل کنند.

استاندار با تاکید بر استفاده از تمام ظرفیت های قانونی در واگذاری فضاهای بلااستفاده گفت: هرگونه تصمیم در کارگروه ماده۲۷ برای توزیع فضاهای مازاد دستگاه ها باید به طور کامل اجرا شود و در این راستا دستگاه های همکار تشویق و دستگاه هایی که مقاومت می کنند تنبیه خواهند شد.

همتی ادامه داد: هم اکنون ۶۷۰طرح نیمه تمام در استان قزوین به علت کمبود اعتبار متوقف شده و بودجه کشور نیز جوابگوی تکمیل آنها نیست لذا رویکرد دولت واگذاری آنها به بخش خصوصی است و مقاومت کردن در واگذاری این فضاها منطقی نیست.

وی در باره اماکن روستایی بلا استفاده نیز یادآورشد: به منظور جلوگیری از اتلاف و فرسایش این مکان ها هرچه سریع تر به بخش خصوصی و یا بخش دولتی که نیازمند آنها است واگذار شود.

استاندار قزوین همچنین درباره نبود بانک اطلاعاتی از اموال و اماکن عمومی تصریح کرد: تمام فسادها از نبود بانک اطلاعاتی و شفافیت اطلاعات است از این رو ایجاد بانک اطلاعاتی قوی از فضاهای موجود در دستگاه های اجرایی استان بسیار لازم است.

همتی اظهار داشت: ایجاد بانک اطلاعاتی کامل، دقیق و به روز از فضاهای اداری و ساختمان های مازاد در دستگاه های اجرایی در جهت مقابله با فساد ضروری است.

وی افزود: تهیه بانک اطلاعات جامع و کامل از امکانات دولتی از هرگونه سو استفاده و فساد اداری پیشگیری می کند چون موجب شفافیت در عملکرد و رفتارها می شود.

همتی بیان کرد: توزیع اعتبارات عمرانی به سمت تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بالاست واز خرد شدن اعتبارات و زخمی کردن طرح ها باید جلوگیری شود تا طرح ها متوقف نشود.

وی اظهار کرد: تعصب مدیران باید به سمت انجام کارها باشد و در این خصوص باید از فضاهای دولتی بخوبی استفاده کنیم تا دارایی های دولتی فعال شود.

استاندار افزود: فضاهای بلا استفاده دولتی در ردیف سرمایه های کشور محسوب می شوند و نباید نسبت به واگذاری آنها برای استفاده مطلوب و حداکثری تنگ نظری کنیم و هر مدیری که در مسیر واگذاری امکانات و فضاهای بلا استفاده دستگاه به سایر ارگان ها مقاومت کرده وهمکاری نکند برخورد میشود و به سراغ مدیرانی خواهیم رفت که تفکر و نگاه جدیدی داشته باشند.

استاندار عنوان کرد: باید با قاطعیت از ظرفیت های قانونی استفاده کرده ومدیران فعال و کوشا را تشویق کرد و مدیرانی که تفکر صنفی، بخشی و جزیره ای دارند نمی توانند در پیشبرد اهداف و سیاست های دولت موفق باشند.

وی ادامه داد: از فضاهای روستایی می توان در زمینه آموزش صنایع دستی برای روستاییان و بوم گردی گردشگران استفاده کرد.

همتی در ادامه بر پیگیری دریافت مجوز احداث بندر خشک در قزوین به عنوان بندری فراساحلی مشترک برای بنادر ساحلی انزلی و شهید رجایی تاکید کرد.

وی اضافه کرد: استان قزوین به عنوان نزدیک ترین نقطه به ساحل خزر و شرایط مناسب ریلی مکان بسیار خوبی برای احداث بندرخشک است و می توان با همت جمعی مسئولان استان، آن را به تصویب نهایی رساند.

همتی افزود: در راستای توسعه اقتصاد و اشتغال استان، پس از تصویب نهایی راه اندازی این بندر نیز باید به سرعت ملزومات پیشبرد کار توسط اتاق بازرگانی و سایر دستگاه های مربوط فراهم شود.

استاندار باتاکید بر واگذاری طرحهای نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی اظهار داشت:مدیران موفق مدیرانی هستند که تفکر راهبردی دارند و فعالان بخش خصوصی را در فعالیت ها دخیل و مشارکت می دهند.

