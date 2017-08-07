به گزارش خبرنگار مهر، احمد آفرین محمدزاده، شامگاه دوشنبه، در آئین بهره‌برداری از سامانه توزین در حال حرک WIM محور هراز و سوادکوه استان مازندران اظهار داشت: اولویت اول در راه‌های مواصلاتی توجه به نکات ایمنی با کمک پلیس راه است که امیدوارم موارد ایمنی را صورت خاص توجه کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مازندران با اشاره به اینکه اضافه تناژ یکی از مهم‌ترین مواردی است که در کشور توجه زیادی می‌شود، خاطر نشان کرد: اضافه تناژ از چند جهت جاده را از لحاظ ایمنی و خسارات جبران ناپذیر وارد می‌کند.

آفرین محمدزاده با بیان اینکه در استان مازندران و در محورهای هراز و سوادکوه وجود معادن شن و ماسه یکی از مهم‌ترین شاخصه‌ها به‌حساب می‌آید، افزود: در این دو محور شاهد حمل بار بدون بارنامه و اضافه تناژ کامیون‌ها هستیم.

وی در رابطه با سیستم WIM گفت: این سیستم علاوه برخواندن پلاک، قابلیت محاسبه تناژ اضافه با توجه به نوع خودرو را شناسایی می‌کند.

محمدزاده با بیان اینکه این سیستم با ضریب خطای ٧ درصد به پلیس راه خطاها را اعلام می‌کند، اضافه کرد: امیدواریم با نصب این سیستم شاهد کاهش تصادفات و تخلفات در محور های شریانی استان مازندران باشیم.

وی با اشاه به اینکه ۴۵ دوربین نظارت تصویری در جاده‌های شریانی استان نصب است، ادامه داد: مرکز مدیریت راه با توجه به سه محور ملی در استان مازندران، به‌صورت پایلوت، برای اولین بار در مازندران مرکز مدیریت راه کشور در این استان تا مهر ماه سال جاری افتتاح می‌شود و این مهم برای امداد به موقع و غیره است.

محمدزاده گفت: سعی ما افزایش ایمنی و شاهد کاهش تصادفات در جاده است و فرهنگ وسیله نقلیه در جاده را باید راننده خودرو بداند.