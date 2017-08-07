شرکت بیش از ۵ هزار قمی در جشنواره کتابخوانی رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عطاء الله جباری در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی که غروب دوشنبه در سالن همایشهای اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم برگزارشد، با اشاره به اینکه این جشنواره برای دومین سال توسط نهاد کتابخانههای عمومی به صورت کشوری، برگزار میشود، اظهار کرد: پیش از این این جشنواره در استان البرز برگزار میشد و از دو سال پیش به صورت کشوری برگزار میشود.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان قم با اشاره به اینکه در سالهای اخیر شاهد افزایش استقبال مردم از جشنواره کتابخوانی رضوی بودهایم، افزود: شرکت کنندگان جشنواره کتابخوانی رضوی از ۲۵۰ هزار نفر در سال گذشته به ۶۰۰ هزار نفر در هفتمین دوره این مسابقات افزایش یافت.
وی از رشد ۵ برابری شرکت کنندگان مسابقات کتابخوانی رضوی دراستان قم هم خبر داد و گفت: بیش از ۵ هزار نفر از استان قم در گروههای مختلف در این جشنواره شرکت کردند که نشان از اقبال مردم به این چنین جشنوارههایی است.
جباری به ویژگیهای متمایز کننده جشنواره امسال به نسبت سالهای گذشته هم اشارهای کرد و افزود: امسال کتابهایی با موضوع زندگانی حضرت معصومه(س) و احمد بن موسی(ع) برای برگزاری مسابقه کتابخوانی انتخاب شد و سعی کردیم با قوت بیشتری در این حوزه فعال کنیم.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان قم با تأکید بر جایگاه نویسندگان قمی در برگزاری این جشنواره، اظهار کرد: ۳ مورد از ۵ کتابی که برای جشنواره انتخاب شده بود نوشته نویسندگان قمی بود ومراسم ویژهای نیز برای یکی از این نویسندگان برگزار شد.
وی از گروههای مختلف منتخب در این جشنواره هم نام برد و افزود: ۸ نفر برگزیده در حوزه خانوادگی، ۳ نوجوان، ۶ کودک، ۸ کتابدار و ۸ بزرگسال در این جشنواره برگزیده و مورد تقدیر قرار میگیرند.
جباری ادامه داد: انتخاب تمامی این برندگان و معرفی به شکل متمرکز و کشوری بود و استان هیچ نقشی در انتخاب برندهها نداشت و در بخش کودکان و نوجوانان نیز این مسابقه به شکل نقاشی برگزار شد.
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی استان قم با تقدیر از نهادهای همکار در برگزاری این جشنواره، تصریح کرد: آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، صدا و سیما، اداره کل زندانها و اداره کل حفظ آثار از جمله نهادهایی بودند که در برگزاری این جشنواره با اداره کل نهاد کتابخانههای عمومی همکاری ویژهای داشتند.
