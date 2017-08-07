  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۴۰

حماس: صفحه جدیدی در روابط با ایران باز می کنیم

حماس: صفحه جدیدی در روابط با ایران باز می کنیم

جنبش حماس با صدور بیانیه ای از توافق نظر با ایران بر سر آغاز یک صفحه جدید در روابط دوجانبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش حماس در این بیانیه تاکید کرد که هیات اعزامی این جنبش به تهران با محمد جواد ظریف دیدار کرده و این مسئول ایرانی در جریان این دیدر بر اهمیت مساله فلسطین تاکید کرده است.

در این دیدار ظریف بر موضع جمهوری اسلامی در قبال مساله فلسطین تاکید کرده و عنوان داشت که این موضع تغییر نخواهد کرد.

دربیانیه جنبش حماس آمده است: ما با ایران بر سر آغاز یک صفحه جدید در روابط دو جانبه در برابر دشمن مشترکمان و یاری رساندن به مردم فلسطین و مسجد الاقصی و مقاومت توافق کردیم.

کد مطلب 4052937
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها