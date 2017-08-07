حماس: صفحه جدیدی در روابط با ایران باز می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، جنبش حماس در این بیانیه تاکید کرد که هیات اعزامی این جنبش به تهران با محمد جواد ظریف دیدار کرده و این مسئول ایرانی در جریان این دیدر بر اهمیت مساله فلسطین تاکید کرده است.

در این دیدار ظریف بر موضع جمهوری اسلامی در قبال مساله فلسطین تاکید کرده و عنوان داشت که این موضع تغییر نخواهد کرد.

دربیانیه جنبش حماس آمده است: ما با ایران بر سر آغاز یک صفحه جدید در روابط دو جانبه در برابر دشمن مشترکمان و یاری رساندن به مردم فلسطین و مسجد الاقصی و مقاومت توافق کردیم.