به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ناصر شکریان امیری شامگاه دوشنبه، در چهارمین گردهمایی معاونین، مدیران ادارات و نمایندگیهای تبلیغات اسلامی مازندران در آمل و در حاشیه دیدار مدیران ادارات و نمایندگیهای تبلیغات اسلامی شهرهای مازندران با آیتالله جوادی آملی در رینه آمل، ضمن تبریک ایام ولادت امام رضا (ع) اظهار داشت: حوزه فرهنگ و فعالیتهای فرهنگی نیازمند حمایتهای مدوام و مستمر است و باید برای توسعه فعالیتهای فرهنگی همه آحاد جامعه مشارکت جدی داشته باشند .
وی در ادامه فرهنگ را مهمترین عامل زیر بنای توسعه دانست و افزود : عرصه فرهنگ به ویژه نشر و ترویج فرهنگ دینی و اسلامی نیازمند همت مضاعف و کار جهادی است و باید در راستای تقویت باورهای دینی جامعه تلاش و اهتمام ویژه داشت .
عضو شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با رهبری بینظیر و بیبدیل امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۷، افزود: امام بزرگوار ما با ایمان به خدا و با اعتماد به امت و با مشارکت همه آحاد جامعه در همه بخشهای مختلف جامعه این استقلال را برای کشور بدست آورد و زمینه پیروزیهای بزرگتر را فراهم کرد .
استاد حوزه علمیه و دانشگاه در مازندران، حوزه فرهنگ را وسیعترین حوزه فعالیتهای انسانی برشمرد و بیان داشت: نقشآفرینی عموم جامعه در بخش فرهنگ یکی از مهمترین ویژگیهای این بخش است که میتواند در تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عموم جامعه بسیار موثر واقع شود .
حجتالاسلام شکریان امیری نقش سازمان تبلیغات اسلامی را در راستای توسعه فعالیتهای دینی و فرهنگی بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی در راستای توسعه و تقویت فرهنگ دینی و قرآنی در جامعه گام بر میدارد و این مجموعه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری از هیچ کوششی دریغ نمیکند .
این محقق و پژوهشگر علوم دینی و حوزوی ضمن اشاره به وضعیت سواحل مازندران و آسیبهای اجتماعی در استان، خاطرنشان کرد: کنترل آسیبهای اجتماعی در استان نیازمند بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود و مشارکت همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی است و باید در خصوص معضلات سواحل مازندران هم برنامهریزی دقیقی صورت گیرد .
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران، سازمان تبلیغات اسلامی را دارای ظرفیت بسیار عظیم مردمی دانست و تاکید کرد: حضور ظرفیتهای گسترده مردمی در بخشهای مختلف سازمان تبلیغات اسلامی از جمله مبلغین و مبلغات، قرآنی، مداحان و شاعران آئینی، هیئات های مذهبی و ... در نهادینه کردن فرهنگ دینی و اسلامی نقش موثری در جامعه اسلامی ایفا میکند .
شکریان در ادامه این دیدار دوری از فرهنگ دینی و قرآنی را زمینه گسترش آسیبهای اجتماعی در جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: نظام سلطه و دنیای استکبار با برنامهریزی و صرف بودجههای کلان در صدد تهی کردن جوامع اسلامی از دین و فرهنگ دینی هستند که مهمترین راه مقابله با آنان ترویج و توسعه فعالیت دینی و قرآنی در جامعه اسلامی است .
استاد حوزه علمیه و دانشگاه مازندران با اشاره به برنامههای تابستانی اداره کل تبلیغات اسلامی مازندران، اظهار داشت: با توجه به برگزاری متوالی چندین دوره جشنواره طرحهای قرآنی مصباحالهدی و نورالهدی مازندران و طرحهای اوقات فراغت هستههای فرهنگی جوان و برگزاری آئین اختتامیه این برنامههای در جوار ملکوتی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (ع) امسال هم به یاری خدا برای این فعالیتها، برنامهریزی دقیقی صورت گرفته است و امیدوارم با توجه به شروع فعالیت مجمع خیرین قرآنی استان مجمع خیرین قرآنی شهرستانها را هم فعال کنیم.
