شمار قربانیان وبا در یمن به ۱۹۴۰ مورد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سازمان بهداشت جهانی از افزایش شمار قربانیان بیماری وبا در یمن به هزار و ۹۴۰ مورد خبر داد.

سازمان بهداشت جهانی همچنین از ۴۶۳ هزار مورد مشکوک به بیماری وبا در ۲۱ استان از مجموع ۲۲ استان یمن خبر داد. این در حالی است که از ۲۷ آوریل گذشته هزار و ۹۴۰ مورد مرگ و میر در پی ابتلا به بیماری وبا ثبت شده است.

این سازمان افزود که ادامه نزاع و انهدام زیرساخت های آب و فاضلاب و سوء تغذیه موجب شده است تا مردم یمن بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری قرار بگیرند.

عربستان سعودی از فرودین سال ۱۳۹۴ به بهانه بازگرداندن دولت فراری یمن به قدرت حملات خود به یمن را آغاز کرد و در این راه تعدادی از کشورهای عربی را نیز با خود همراه کرد. عربستان علاوه بر انجام حملات گسترده راههای ارتباطی یمن با خارج را نیز قطع و به نوعی این کشور را تحت محاصره قرار داد که نتیجه آن شیوع گسترده وبا در این کشور و بروز بحران سوءتغذیه در یمن بوده است.