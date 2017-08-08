به گزارش خبرنگار مهر، پرونده دریافت سود از سپرده‌های بانکی بار دیگر بر روی میز آمده است. این اولین باری نیست که دولت موضوع اخذ مالیات از سپرده های مردم در بانکها را مطرح می‌کند و بر این باور است که افرادی که سپرده های بالایی را در نظام بانکی داشته و آنها را به گردش درنمی آورند، باید مالیات بدهند.

کرکره ها پایین، حجره‌ها تعطیل، نرخ سود هست!

واقعیت آن است که نرخ سود بانکی، مدتها است که به رقیبی برای سرمایه گذاری در کار و تولید تبدیل شده است. مدت زمان کمی نیست که مغازه داران و تولیدکنندگان، یکی پس از دیگری کرکره های مغازه‌ها و کسب و کارهای خود را پایین می‌کشند و با پول آن، بدون اینکه دغدغه بیمه و مالیات داشته باشند، سود بانکی می گیرند و به قول خودشان، دغدغه‌ای هم ندارند؛ البته شاید چاره‌ای هم برای آنها باقی نمانده بود. اوضاع کسب و کار آنقدر در ایران بد است که کمتر کسی می‌تواند با شرایط کنونی، ادامه مسیر داده و تولید داشته باشد.

حتی گاهی خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که هنوز هم آنقدر به کار خود پایبند هستند که همه مشکلات را به جان خریده‌اند می‌گویند که تولیدکننده یا باید عاشق باشد یا دیوانه. آنها بر این باورند که علیرغم همه این مشکلات، این کشور نیاز به کار و تولید و اشتغال دارد؛ در نهایت همه سختی‌هایش را هم به جان می‌خرند و صبح به صبح، دم مغازه و کارخانه خود را آب و جارو می‌کنند. اما برای همه، این شرایط فراهم نیست. بسیاری از صاحبان کسب و کارهای بازاری، مدتها است که کرکره حجره‌هایشان را پایین کشیده اند و دل به سودهای رنگارنگ نظام بانکی بسته اند.

اکنون اما بار دیگر دولت گفته که می‌خواهد ایده دریافت مالیات از سپرده های بانکی را عملیاتی کند؛ اینکه کی، چگونه و با چه نرخی، هنوز البته مشخص نیست. تمام این ها در شرایطی است که بسیاری از مسئولان عالیرتبه نظام بانکی و وزارت امور اقتصادی هم موافق با این موضوع هستند و به نوعی، چراغ سبز را به سازمان امور مالیاتی نشان داده اند.

حتی سال گذشته، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم به صراحت موافقت خود را با دریافت مالیات از سپرده های بانکی اعلام کرد. او معتقد است که نرخ سود سپرده های بانکی با توجه به تورم بسیار بالا است و بنابراین پول بدون زحمتی که از این طریق برای صاحبانش به دست می‌آید، حتما باید مشمول اخذ مالیات شود؛ این در شرایطی است که قطعا، بسیاری از صاحبنظرانی که با اجرای دریافت مالیات از سپرده های بانکی موافق هستند، معتقدند که باید آن دسته از سپرده هایی که ارقام بالایی دارند، مشمول دریافت مالیات شوند، نه سپرده های اندکی که صاحبان آنها برای گذران امور زندگی، اندک پس انداز خود را به بانکها سپرده اند.

برنامه دولت دقیقا برای مالیات سپرده بانکی چیست؟

اکنون مقامات دولتی می‌گویند که از سه ماه قبل، کار ساماندهی اطلاعات سپرده های بانکی را آغاز کرده و جلساتی را هم با بانکهای دولتی و خصوصی داشته اند تا به یک جمع‌بندی و اجماع برای اخذ اطلاعات لازم از حساب‌های بانکی برسند. هر چه باشد، یکی از مخالفان اصلی اخذ مالیات از سپرده های بانکی، بانکها هستند که می‌ترسند، این موضوع برایشان دردسرساز شده و به خروج بیش از گذشته منابعشان بیانجامد. تمام اینها در شرایطی است که اکنون هم نظام بانکی با مشکل خروج سپرده‌ها مواجه است و همین امر هم سبب شده که هر طرحی در این رابطه با شک و تردیدهای خاص خود در نظام بانکی همراه باشد.

آنگونه که مقامات سازمان امور مالیاتی می‌گویند، قرار بر این است که از طریق بانکها، اطلاعات مربوط به سپرده‌ها به سازمان مالیاتی ارائه شود. علی رستم‌پور، مدیرکل سازمان امور مالیاتی در این رابطه می‌گوید که بانکها نگران اجرای ناهماهنگ این موضوع هستند و دغدغه دارند که مبادا برخی از بانکها اطلاعات سپرده ها را به سازمان مالیاتی ندهند و در مقابل، سپرده های بیشتری را جذب کرده و رقابتی نابرابر را رقم زنند؛ به همین دلیل، همه بانکها این نکته را مطرح می‌کنند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان، مشکلی با اجرای این طرح ندارند.

وی می‌افزاید: در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانکها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپرده‌ها از بانکهایی که با سازمان مالیاتی همکاری کرده‌اند، خارج شود.؛ این در حالی است که سازمان مالیاتی نیز به بانکها اعلام کرد بر اساس قانون، اگر قرار باشد اطلاعات سپرده‌ها از بانکها دریافت شود باید تمام اطلاعات بدون کم‌ و کاست به سازمان تحویل شود و اگر قرار باشد پالایشی هم صورت گیرد، توسط خود سازمان انجام می‌شود.

آن طور که از فهوای کلام مسئولان سازمان امور مالیاتی برمی‌آید، سپرده های بالای ۵۰۰ میلیون تومان در مرحله اول، مشمول دریافت مالیات می‌شوند و جای نگرانی برای سپرده‌گذاران خرد نیست. به همین دلیل اکنون سازمان امور مالیاتی، تفاهم نامه هایی را با بانکها طراحی کرده که بتواند بر مبنای آن، شرایط را برای اجرای موفق این طرح فراهم کرده و شاید هم تضامین لازم را بگیرد.

چه کسانی مشمول دریافت مالیات از سپرده هایشان می‌شوند؟

یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دریافت سود از سپرده های بانکی هنوز به صورت جدی مطرح نشده است و هر اقدامی که قرار باشد انجام گیرد، باید تائید مجلس را داشته باشد.

وی می‌افزاید: قرار نیست که دریافت مالیات از سپرده های بانکی بدون هیچ مقدمه ای اجرایی شود، بلکه به طور قطع نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی، به صورت شفاف برنامه خود را اعلام خواهند کرد. بنابراین مردم نگران نباشند.

به گفته این مقام مسئول، به طور قطع دریافت مالیات از سپرده های بانکی، مشمول سپرده های خرد که جنبه پس اندازی برای گذران زندگی را دارد، دریافت نخواهد شد.