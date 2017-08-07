مصرف گردو موجب کاهش اشتها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز پزشکی بث داکونس با استفاده از روش تصویربرداری «رزونانس مغناطیسی عملکردی» به بررسی این مسئله پرداختند که آیا مصرف کوتاه مدت گردو می تواند کنترل عصبی اشتها را کاهش دهد.

در این مطالعه به ۱۰ بیمار به مدت ۵ روز گردو یا دارونما داده شد. محققان با استفاده از مقیاس های آنالوگ بصری دریافتند مصرف گردو با کاهش حس گرسنگی و اشتها مرتبط بود.

همچنین با مصرف گردو فعالیت اینسولا راست در برابر نشانه های غذایی بسیار مطلوب افزایش یافت.

به گفته محققان، این یافته ها از نقش اینسولا در بهبود کنترل شناختی برانتخاب غذا همراه با مکمل گردو در رژیم غذایی حمایت می کند.

از اینرو افزایش فعالیت اینسولا ممکن است نشان دهنده افزایش کنترل مهارکننده ها نسبت به نشانه های غذایی مطلوب باشد و در عوض منجر به مصرف کمتر غذاهای با کالری بالا یا چربی بالا شود. بدین ترتیب شاهد بهبود پارامترهای متابولیکی خواهیم بود.

به گفته محققان، مصرف گردو می تواند با تاثیر بر میزان اینسولا موجب تغییر مصرف غذا در شرکت کنندگان چاق شود.

اینسولا مغز در زمینه آگاهی و همچنین در اعمال متفاوت و مرتبط به هیجانات و یا تنظیم همئوستازی بدن فعالیت دارد. این اعمال شامل ادراک، کنترل حرکت، خودآگاهی، عملکرد شناختی و همچنین تجربه بین فردی هستند.