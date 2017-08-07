۱۶ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۴۱

حمله نیروهای آمریکایی به گردانهای «سیدالشهداء» درمرز عراق و سوریه

گردان‎ های «سید الشهداء» عراق در بیانیه‌ای از شهادت و مجروح شدن تعداد زیادی از اعضای خود در حملات توپخانه‎ای نیروهای آمریکایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردان های سیدالشهداء وابسته به «حشد شعبی» عراق در بیانیه ای از شهادت و زخمی شدن شمار زیادی از نیروهای این گردان ها در حمله نیروهای آمریکایی خبر داد.

در همین راستا، گردان های سیدالشهداء اعلام کرد که این اقدام آمریکا بدون پاسخ نخواهد ماند و عواقب آن برعهده آمریکایی ها است.

گردان های سیدالشهداء عراق در واکنش به حمله نیروهای آمریکایی به مواضع این گردان ها در مرزهای عراق و سوریه طی بیانیه ای اعلام کرد که در مقابل این اقدام ساکت نخواهد ماند.

گردان های سیدالشهداء همچنین از دولت عراق خواست تا در خصوص بمباران مواضع این گردان ها که به شهادت ۴۰ نفر منجر گردید، تحقیق نماید.

از سوی دیگر «احمد المکصوصی» معاون دبیرکل گردان های سیدالشهداء گفت: صبح امروز (دوشنبه) یکی از مواضع ما در سوریه در نزدیکی «التنف» مورد حمله توپخانه ای گسترده نیروهای آمریکایی قرار گرفت که در پی آن شماری از رزمندگان شهید و زخمی شدند.

