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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۰:۳۰

محققان می گویند؛

نوزادان زودرس در معرض ابتلا به دیابت و بیماری های چاقی

نوزادان زودرس در معرض ابتلا به دیابت و بیماری های چاقی

زایمان زودهنگام با افزایش ریسک دیابت و بیماری های مرتبط با چاقی و همچنین طول عمر کوتاه، بر سلامت بلندمدت نوزاد تاثیر می گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، زایمان زودهنگام به معنای زایمان بین هفته ۳۷ و ۳۹ بارداری است. معمولا بارداری باید تا هفته های ۳۷ تا ۴۲ بطول انجامد. نوزادان متولدشده بین هفته های ۳۹ و ۴۱ بارداری در مقایسه با نوزادان متولدشده بعد یا قبل از این مدت شرایط بهتری دارند.

در این مطالعه محققان وضعیت ۵۴,۰۷۳ کودک زودهنگام متولدشده و ۱۷۱ هزار کودک بموقع متولدشده را تا سن ۱۸ سالگی بررسی کردند.

محققان دریافتند بروز چاقی در بین کودکانی که زودتر از موعد بدنیا آمده بودند به مراتب قابل توجه تر بود.

همچنین محققان دریافتند کودکان بزرگتر از ۵ سال که زودتر از موعد متولد شده بودند در معرض ریسک بالای دیابت نوع۱ بودند.

به گفته محققان، معمولا نوزادان متولدشده زودرس دارای وزن پایین و کمتر از ۲.۵ کیلوگرم هستند.

نتیجه این تحقیقات نشان می دهد چاقی و دیابت از جمله بیماری های هستند که با سایر مشکلات بلندمدت سلامت هم ارتباط داشته و موجب کوتاهی طول عمر می شوند.

کد مطلب 4052965

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