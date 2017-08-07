انفجار در لاهور دست کم ۳۴ زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انفجار یک بمب در شهر لاهور واقع در شرق پاکستان به زخمی شدن دست کم ۳۴ نفر انجامید.

به گفته سخنگوی دولت محلی پنجاب، مواد منفجره در کامیونی حامل میوه جاسازی شده بود. به گفته شاهدان عینی بیشتر قربانیان این انفجار، عابران و رهگذران هستند.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته است.

هر چند میزان انفجارهای تروریستی در ایالت پنجاب پاکستان طی سال های اخیر کاهش چشمگیری یافته اما گروه های افراطی همچنان در این منطقه فعال بوده و هر از گاهی دست به اقدامات تروریستی می زنند.