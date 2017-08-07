  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۰:۲۷

انفجار در لاهور دست کم ۳۴ زخمی برجا گذاشت

انفجار در لاهور دست کم ۳۴ زخمی برجا گذاشت

بر اثر انفجار یک بمب در شهر لاهور پاکستان دست کم ۳۴ نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انفجار یک بمب در شهر لاهور واقع در شرق پاکستان به زخمی شدن دست کم ۳۴ نفر انجامید.

به گفته سخنگوی دولت محلی پنجاب، مواد منفجره در کامیونی حامل میوه جاسازی شده بود. به گفته شاهدان عینی بیشتر قربانیان این انفجار، عابران و رهگذران هستند.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام را برعهده نگرفته است.

هر چند میزان انفجارهای تروریستی در ایالت پنجاب پاکستان طی سال های اخیر کاهش چشمگیری یافته اما گروه های افراطی همچنان در این منطقه فعال بوده و هر از گاهی دست به اقدامات تروریستی می زنند.

کد مطلب 4052977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها