عربستان ادعاهای واهی علیه ایران را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، هیات وزیران عربستان مدعی شد که «ادامه مانع تراشی ایران در خصوص تحقیقات درباره حادثه سفارت این کشور در تهران و کنسولگری عربستان در مشهد اقداماتی است که نشانگر عدم احترام ایران به تعهدات و قوانین بین المللی و نقض حریم هیات های دیپلماتیک است».

سعودی ها همچنین مدعی شدند: «این شیوه چیزی است که ایران نزدیک به چهار دهه آن را انجام می دهد».

هیات وزیران عربستان بدون اشاره به حمایت های ریاض از تروریست ها در سوریه، درباره بحران سوریه نیز مدعی شد که موضع ریاض در این خصوص بر اعلامیه «ژنو۱» و قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت که بر تشکیل دولت انتقالی، تدوین قانون اساسی جدید و آماده سازی جهت برگزاری انتخابات بمنظور ایجاد آینده جدید برای سوریه بدون حضور بشار اسد تاکید دارد، مبتنی است.

هیات وزیران عربستان همچنین بر حمایت از هیات عالی مذاکرات معارضان سوری تاکید کرد.