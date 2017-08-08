نقش مهم رسانه ها در پیشگیری از تخلفات شهری

به گزارش خبرگزار مهر، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان، شامگاه دوشنبه، در مراسم تجلیل از خبرنگاران، در صحن شورای اسلامی اظهار کرد: خبرنگاران، امانتدار مسئولان و روشنگران جامعه و مردم هستند، آن ها، انتقال دهنده خبرها و مطالب به اقشار مردم هستند و این قدرت کمی نیست.

علیرضا پزشکپور ادامه داد: خبرنگاران باید حرمت نگهدار و پاسدار از اخباری که به آن ها می رسد، باشند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان گفت: خبرنگار، یک اتاق فکر است و با پیگیری هایی که دارد، مسئولی را که به اشتباه می رود، به راه صواب می آورد.

خبرنگاران به شکل خبر بسنده نکنند

در ادامه محمدرضا سبطی، عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: خبرنگاری شغل اقتصادی نیست و آثاری که به جای می گذارد، فراتر از مسائل اقتصادی است و حرمت زیادی دارد.

وی ادامه داد: خبرنگار نباید به شکل خبر بسنده کنند و باید این جسارت وجود داشته باشد که به عمق مطلب ورود پیدا کنند.

سبطی گفت: نباید بخش هایی از خبر را جدا کرد و تنها به آن پرداخته شود، رسانه باید ماهیتی به خبر بپردازد و تنها به شکل بسنده نکند، لازمه ورود به ماهیت خبر، بالا بردن علم است.

وی گفت: گاهی دیده می شود قلم ها استیجاری می شود و توسط عده ای خریداری می شود، رسانه باید هم به نقاط مثبت و هم نقاط منفی بپردازد.

خبرنگاران در پیشرفت پروژه ها نقش دارند

صفرعلی پایین محلی در ادامه مراسم، ضمن تبریک روز خبرنگار بیان کرد: خبرنگاری وظیفه سنگینی است که بر دوش خبرنگار است و کار ساده ای نیست، ولی باید چار چوب کاری را رعایت کرد.

وی تصریح کرد: وظیفه اصلی خبرنگار رساندن اخبار دقیق به مردم است و از طرف دیگر باید اطلاعاتی که مردم دارند را نیز به گوش مسئولان برسانند.

پایین محلی به بالا بودن آمار بیکاری در استان اشاره ای کرد و گفت: خبرنگاران باید در این زمینه نقش بیشتری داشته باشند، صنعت پتروشیمی از سال ۸۴ تا به امروز تنها ۱۸ درصد پیشرفت کاری داشته است، یعنی ۸۲ درصد آن در طی این ۱۱ سال باقی مانده است، خبرنگاران باید در این زمینه تیتر بزنند تا مسئولان چاره ای بیندیشند.

پایین محلی، به نحوه ساخت مجتمع تجاری خیابان پنجم آذر، اعتراض کرد و گفت: عقب نشینی در ساخت مجتمع صورت نگرفته است و عرض معبر نیز کم است.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان، ادامه داد: اعتبارات دولتی به استان گلستان از کمترین اعتبارات در کشور است و باید از نمایندگان مجلس چرایی این امر را پرسید.

وی در پایان سخنان خود به ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی در گرگان گریزی زد و گفت: از سال ۹۱ قرار بود که این بیمارستان ساخته شود اما حتی تاکنون مکان دقیق آن نیز مشخص نیست.

مسئولان با ظاهرسازی مردم را فریب ندهند

در ادامه نائب رئیس شورای شهر گرگان ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهید خبرنگار محمود صارمی گفت: وظیفه رسانه مشخص است و می تواند در جهت مثبت و منفی حرکت کند، امر به معروف و نهی از منکر یکی از وظایف رسانه است.

مهران فدوی ادامه داد: بعضی از مسئولان با استفاده از ابزاری که در اختیار دارند، رای و اندیشه مردم را منحرف می کنند، رسانه باید در این راستا وظیفه خود را به درستی انجام دهد.

وی همچنین گفت: مسئولان در پروژه های شهری با به کارگیری بنرهای زیبا مردم را فریب می دهند، در صورتی که ممکن است آن پروژه غیرکارشناسانه و بدون مطالعه باشد، در این زمینه خبرنگاران باید ورود پیدا کنند.

وی در پایان گفت: در این چهار سال به تقاطع های غیرهمسطح بها داده شده و به فضای سبز توجه نشده است، باید برای ساخت تله کابین نهارخوران تدبیری اندیشیده شود که محیط زیست به خطر نیفتد.