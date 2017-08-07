نشت گاز در خط لوله بزرگترین فاز پارس جنوبی/ وضعیت تحت کنترل است

مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ظهر امروز نشتی گاز در خط لوله فاز ۱۲ پارس جنوبی اعلام شد و وضعیت تحت کنترل قرار گرفت.

بهرام دشتی‌نژاد با اشاره به اینکه نشست گاز در این منطقه جزئی بوده است، ادامه داد: پس از وقوع این نشتی نیروهای امدادی بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

مسئول روابط عمومی منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز نیز به خبرنگار مهر گفت: به منظور بررسی وضعیت و اقدامات لازم نیروها و مدیران منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز در محل حادثه حضور یافته‌اند.

عباس نعمتی ادامه داد: از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه عملیات حفاری در محل نشتی آغاز شده است.

فاز ۱۲ پارس جنوبی بزرگترین فاز این منطقه است که دارای ظرفیتی معادل سه فاز استاندارد است.