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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱:۰۴

در شهرستان کنگان رخ داد؛

نشت گاز در خط لوله بزرگترین فاز پارس جنوبی/ وضعیت تحت کنترل است

نشت گاز در خط لوله بزرگترین فاز پارس جنوبی/ وضعیت تحت کنترل است

بوشهر - پس از وقوع نشت گاز در خط لوله فاز ۱۲ پارس جنوبی، عملیات حفاری در محل نشتی آغاز شده و هم‌اکنون وضعیت در کنترل است.

مدیر ایمنی، بهداشت، محیط زیست و پدافند غیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ظهر امروز نشتی گاز در خط لوله فاز ۱۲ پارس جنوبی اعلام شد و وضعیت تحت کنترل قرار گرفت.

بهرام دشتی‌نژاد با اشاره به اینکه نشست گاز در این منطقه جزئی بوده است، ادامه داد: پس از وقوع این نشتی نیروهای امدادی بلافاصله به منطقه اعزام شدند.

مسئول روابط عمومی منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز نیز به خبرنگار مهر گفت: به منظور بررسی وضعیت و اقدامات لازم نیروها و مدیران منطقه ۱۰ عملیات انتقال گاز در محل حادثه حضور یافته‌اند.

عباس نعمتی ادامه داد: از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه عملیات حفاری در محل نشتی آغاز شده است.

فاز ۱۲ پارس جنوبی بزرگترین فاز این منطقه است که دارای ظرفیتی معادل سه فاز استاندارد است.

کد مطلب 4052989

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