به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری بخش با اشاره به همدلی و اتحاد سران قوا، اظهار داشت: همه نیروهای دلسوز برای توسعه منطقه متحد شوند.

وی افزود: در دوران دولت تدبیر و امید خدمات فراوانی در بردخون انجام شده که بی نظیر است.

عمرانی اضافه کرد: اجرای بوستان امید در روستاها، روشنایی و زیباسازی ورودی روستاها، ایجاد چمن مصنوعی در شهر و روستاها، تشکیل تعاونی دهیاران و فعالیت بزرگ ترین کارگاه پسماند روستایی استان در بخش، ایجاد نمایندگی بیمه روستایی، خرید علایم راهنمایی و رانندگی برای روستاها گوشه ای از این خدمات است.

بخشدار بردخون ادامه داد: گازکشی در شهر و روستاها، ایجاد اینترنت پرسرعت، ایجاد دستگاه آنتن دهی صداوسیما، ادامه کار پروژه اسکله خورخان و ادامه طرح های هادی روستایی به تلاش دولت صورت گرفت.

رشد دو برابری اعتبارات آموزش و پرورش

وی با اشاره به اعتبارات بخش گفت: رشد دو برابری اعتبارات در آموزش و پرورش، سه میلیارد ریال برای بهسازی جاده خورخان، نوسازی مدارس ۱۶ میلیارد ریال، روشنایی استادیوم ورزشی شش میلیارد ریال، آبرسانی به روستای دمیگز هفت میلیارد ریال، نوسازی آبفا چهار میلیارد ریال، اورژانس درود احمد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.

بخشدار بردخون ادامه داد: اختصاص ۲۵ میلیارد ریال برای پنج روستای بخش، ۲۰میلیارد ریال برای احداث سالن ورزشی بانوان، اجرای طرح هادی دمیگز پنج میلیارد ریال، بهسازی جاده شهنیا تا سه راه بردخون ۴۰ میلیارد ریال بخش دیگری از اعتبارات دولتی بوده است.

عمرانی با بیان اینکه بی‌انصافی است که بگوییم دولت هیچ کاری نکرده، افزود: دبیر ستاد هفته دولت شهرداری است که امیدواریم در این هفته نیز شاهد تحولات خوبی در منطقه باشیم.

خبرنگاران مظهر حق‌گویی باشند

بخشدار بردخون با اشاره به رسالت خبرنگار، اظهار داشت: خبرنگاران مظهر حق گویی و حق جویی باشند.

وی وظیفه خبرنگاران را سنگین دانست و گفت: ادارات و دولت خدمات زیادی به مردم ارایه می دهند که خبرنگاران در انعکاس آن نقش ویژه ای دارند.

نقش خبرنگاران در توسعه کشور

امام جمعه موقت بردخون نیز گفت: امروزه با وجود رسانه‌ها و شبکه‌های مختلف نقش خبرنگاران در توسعه کشور بیش از گذشته است

حجت الاسلام محمد جواد عاشوری افزود: اطلاع رسانی، آگاهی بخش، تکریم مردم و انعکاس خدمات دولت وظیفه خطیر خبرنگاران است.

خبرنگاران نقش مهمی در تحولات دارند

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نیز گفت: دنیای امروز همچون دهکده‌ای با هم در ارتباط است و خبررسانی در این نزدیکی مؤثر است.

ظهیر محمودی افزود: تحولات دولت به‌ویژه آموزش و پرورش با تلاش خبرنگاران به اطلاع مردم می‌رسد و مسیر اجرای برنامه ها هموار می شود.

دهیاران روستاهای بخش بردخون نیز به نقش تاثیرگذار خبرنگاران در توسعه روستایی اشاره کردند و از تلاش های سربازان عرصه اطلاع رسانی تقدیر نمودند.

در ادامه به مناسبت روز خبرنگار لوح تقدیر وهدیه ای تقدیم خبرنگار بخش بردخون شد.