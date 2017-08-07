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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۲:۱۲

کره شمالی: جز آمریکا و همپیمانانش به هیچ کشوری حمله نمی کنیم

کره شمالی: جز آمریکا و همپیمانانش به هیچ کشوری حمله نمی کنیم

وزیر خارجه کره شمالی با بیان این که کشورش یک قدرت هسته ای مسئولیت پذیر است گفت پیونگ یانگ بجز آمریکا به هیچ کشوری حمله نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اتریش، «ری یونگ هو» وزیر خارجه کره شمالی تاکید کرد کشورش یک «قدرت هسته ای مسئولیت پذیر» است و قصد ندارد هیچ کشوری را به جز آمریکا، مورد حمله قرار دهد.

وی که در مانیل پایتخت فیلیپین سخن می گفت تاکید کرد تنها کشورهایی که در اقدامات نظامی آمریکا علیه کره شمالی مشارکت داشته باشند، طرف تهدیدهای هسته ای پیونگ یانگ قرار می گیرند.

ری آمریکا را متهم کرد که با اقدامات خصمانه خود شرایط را متشنج تر کرده و کره شمالی را وا می دارد تا از خود دفاع کند.

وزیر خارجه کره شمالی در ادامه افزود کشورش به هیچ وجه در مورد حق خود در انجام آزمایش موشکی و نیز برنامه هسته ای اش مذاکره نمی کند.

به گفته وی تا زمانی که مواضع خصمانه آمریکا ادامه دارد، پیونگ یانگ ذره ای از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد.

کد مطلب 4053004

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