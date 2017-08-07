رهبر حزب کارگر انگلیس «اقدامات خشونت آمیز»در ونزوئلا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «جرمی کوربین» با محکوم کردن «اقدامات خشونت آمیز تمام طرفهای درگیر» در بحران ونزوئلا، خواستار «انجام گفتگو و آغاز یک فرایند» برای پایان دادن به ناآرامیهای داخلی در این کشور آمریکای لاتین شد.

وی همچنین بر اهمیتِ ارج نهادن بر «تلاشهای مؤثر و مهم» دولت ونزوئلا برای کاهش فقر، ارتقای سطح سواد و بهبود زندگی فقرا تأکید کرد.

این در حالی است که برخی از اعضای حزب کارگر انگلیس مصرانه از کوربین خواسته اند تا «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری ونزوئلا را محکوم نماید.

اما جرمی کوربین در پاسخ به این درخواست هم حزبیان خود بدون انتقاد از نیکلاس مادورو اظهار داشت که «از کشته شدن مردم ونزوئلا در این ناآرامیها- چه معترضان و چه نیروهای امنیتی که مورد حمله معترضان قرار گرفته اند- بسیار اندوهگین است».

وی در ادامه افزود: «باید گفتگو و فرآیندی آغاز شود که هم استقلال قوه قضاییه و هم حقوق بشر تمامی افراد را محترم شمارد».

گفتنی است که جرمی کوربین در زمان ریاست جمهوری «هوگو چاوز»- رهبر سابق و سوسیالیست ونزوئلا- یکی از دوستداران پروپاقرص وی بشمار می رفت و او را «برای تمام کسانی که علیه ریاضت اقتصادی و اقتصاد نئولیبرال در اروپا مبارزه می کنند»، الهامبخش می خواند.