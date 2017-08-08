بودجه۱۳میلیون دلاری کانادا برای مقابله با تروریسم درجنوب شرق آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور جهانی کانادا روز دوشنبه با انتشار یک اطلاعیه خبری اعلام کرد که دولت این کشور در نظر دارد برای اجرای برنامه های مقابله با تبهکاری و تروریسم و همچنین اعطای کمکهای بشردوستانه به منطقه آسیای جنوب شرقی بودجه ای بالغ بر ۲۰ میلیون دلار اختصاص دهد.

در این اطلاعیه خبری آمده است: «وزیر امور خارجه [کانادا] اعلام کرد که حدود ۱۳ میلیون دلار به اجرای برنامه های مقابله با تبهکاری و تروریسم و همچنین حدود ۷ میلیون دلار به اجرای برنامه های بین المللی کمک بشردوستانه کانادا در آسیا اختصاص می دهد».

گفتنی است که دولت کانادا برای مبارزه با قاچاق در کشورهای کامبوج، میانمار، مالزی، ویتنام و تایلند بیش از دو میلیون دلار اختصاص خواهد داد.

این اطلاعیه خبری همچنین از قصد دولت کانادا برای اعطای ۱.۲ میلیون دلار از این بودجه به یک مؤسسه پژوهشی جهت انجام آزمایش تهدیدات بیولوژیکی ناشی از بیماریهای عفونی و مسری خبر داد.