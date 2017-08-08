تسلط ارتش سودان جنوبی بر پایگاه اصلی شورشیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، ارتش سودان جنوبی اعلام کرد پس از هفته ها درگیری شدید با شورشیان، مقر اصلی آنها در منطقه پاگاک نزدیک مرز اتیوپی را به تصرف خود در آورده است.

سخنگوی ارتش سودان جنوبی با اعلام این خبر گفت شورشیان وفادار به «ریک ماچار» معاون سابق رئیس جمهور پس از حملات گسترده ارتش، از این شهر عقب نشینی کرده و گریخته اند.

در همین حال یک سخنگوی شورشیان موسوم به SPLA-IO با تایید این خبر، مدعی شد نیروهای مذکور آماده باز پس گیری پایگاه اصلی خود هستند.

گفتنی است جنگ داخلی سودان جنوبی از دسامبر ۲۰۱۳ و پس از برکناری ماچار از معاونت رئیس جمهور «سالوا کر» به اتهام دست داشتن در کودتای نظامی آغاز شده است.