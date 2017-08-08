مصر دومین زیردریایی خود را از آلمان تحویل می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع رسانه ای اعلام کردند که نیروهای مسلح مصر در صدد تحویل یک زیردریایی از نوع ۲۰۹ از آلمان هستند که دومین زیردریایی است که وارد نیروی دریایی این کشور خواهد شد.

بنا بر اعلام روزنامه النهار مصر این زیردریایی به پیشرفته ترین سامانه های ناوبری مجهز است و می تواند مسافت ۱۱ هزار مایل دریایی را بپیماید. حداکثر سرعت این زیردریایی ۲۱ گره دریایی است و قادر به شلیک موشک و اژدر نیز می باشد.

گفتنی است که مصر قراردادی را برای خرید ۴ زیردریایی از مدل ۲۰۹ با آلمان منعقد کرده است که نخستین مورد را در اواخر سال ۲۰۱۶ میلادی تحویل گرفت.