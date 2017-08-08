گروه تروریستی بوکوحرام ۳۱ ماهیگیر را در نیجریه به قتل رساند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اعضای گروه تروریستی «بوکوحرام» طی دو حمله جداگانه به جزایر واقع در دریاچه چاد در شمال شرقی نیجریه ۳۱ ماهیگیر را به قتل رساندند.

یک عضو شبه نظامیان محلی که با افراط گرایان بوکوحرام مبارزه می کنند، اعلام کرد که «آنها [بوکوحرام] ۱۴ تن را در دوگوری و ۱۷ تن دیگر را در دابار وانزام به قتل رساندند».

گفتنی است که به دلیل مشکل در برقراری ارتباطات مخابراتی که پس از انهدام دکلهای مخابراتی منطقه توسط تروریستهای بوکوحرام بوجود آمده است، اخبار این کشتار با تأخیر مخابره شد.

به گفته یکی از شاهدان عینی، «مهاجمان به دو دسته تقسیم شدند. در حالیکه گروه اول به دوگوری حمله کردند، گروه دوم با حمله به دابار وانزام ۱۷ تن را به قتل رساندند».

ارتش و مقامات رسمی نیجریه تاکنون در خصوص این حملات اظهارنظری نکرده اند.

این حملات یک هفته پس از آن صورت گرفت که مقامات ارتش نیجریه ممنوعیت دو ساله بر ماهیگیری در دریاچه آب شیرین- مشترک میان نیجریه، نیجر، کامرون و چاد- را به دلیل اتهاماتی در خصوص بهره گیری بوکوحرام از درآمد حاصل از ماهیگیری در این دریاچه برای تأمین بودجه فعالیتهای مسلحانه خود لغو کرد.

در پی لغو این ممنوعیت که هزاران تن از ساکنان آواره این منطقه را با فقر فزاینده ای روبرو ساخته و آنها را به تکیه بر غذای اعانه ای دولت و مؤسسات نیکوکاری وادار ساخته بود، بسیاری از ماهیگیران به این منطقه بازگشتند.