سفر نمایندگان آمریکا به منطقه برای حل بحران قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مسئول وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دو فرستاده این کشور طی هفته جاری در راستای تلاش ها برای حل بحران دیپلماتیک بین قطر و چهار کشور عربی دیگر وارد منطقه می شوند.

این مسئول وزارت خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشود، گفت که «تیموتی لیندرکینگ» معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خلیج فارس و «آنتونی زینی» ژنرال بازنشسته نیروی دریایی آمریکا این هفته به منظور گفتگو با طرف های بحران قطر و حمایت از تلاش های میانجیگرانه کویت وارد منطقه خواهند شد.

«رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا در پی سفر ماه ژوئیه خود به منطقه که به هیچ پیشرفتی برای حل بحران قطر دست نیافت ماموریت زینی و لیندرکینگ را ابلاغ کرد.

گفتنی است که چهار کشور عربستان، مصر، امارات و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کرده اند.

این کشورها برای برقراری روابط مجدد با قطر شروطی را مطرح کرده‌ اند اما دوحه تا کنون این شروط را نپذیرفته است.