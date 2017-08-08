  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۵:۲۳

وزیر خارجه چین: به خاطر تحریم کره شمالی بهای سنگینی می پردازیم

وزیر خارجه چین: به خاطر تحریم کره شمالی بهای سنگینی می پردازیم

وزیر خارجه چین اعلام کرد کشورش به خاطر روابط اقتصادی نزدیک با کره شمالی، بهای سنگینی را بابت تحریم پیونگ یانگ می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «وانگ یی» وزیر خارجه چین با اشاره به روابط اقتصادی تنگاتنگ کشورش با کره شمالی تاکید کرد پکن بیش از دیگر کشورها به خاطر قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل زیان می بیند.

وی با این حال تاکید کرد پکن آماده اجرای مفاد این قطعنامه است. این در حالی است که هدف گذاری قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه کره شمالی، کاهش یک میلیارد دلاری درآمدهای صادراتی این کشور عنوان شده است.

وانگ یی که در نشست امنیت منطقه ای آ سه آن در مانیل سخن می گفت یادآور شد قطعنامه شورای امنیت موضع چین و دیگر اعضای این شورا را در قبال آزمایش های موشکی اخیر کره شمالی نشان داد.

به گفته وی هر چند تحریم های جدید کاملا به زیان اقتصاد چین بوده و پکن را متضرر می کند، اما کشورش در راستای اجرای معاهده بین المللی عدم اشاعه و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه، کشورش به طور کامل این قطعنامه را اجرا می کند.

کد مطلب 4053015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها