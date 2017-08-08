برگزاری کارگروه احیای تالاب هامون در منطقه سیستان

نیره پورملائی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کارگروه شهرستانی احیای تالاب هامون با حضور فرمانداران حوزه سیستان، مدیر کل محیط زیست استان، مسئولین شهرستانی و ذینفعان تالاب هامون در محل فرمانداری نیمروز برگزار شد.

وی افزود: جلسه کارگروه احیای تالاب هامون پس از انجام بازدید میدانی از مسیرها و بستر تالاب هامون در منطقه سیستان برگزار شد و پس از اخذ دیدگاه های مردم محلی و ارائه نقطه نظرات، پیشنهادات فرمانداران در خصوص لزوم هدایت، حفظ و نگهداشت آب در تالاب هامون مطرح و بررسی شد.

وی گفت: در کارگروه شهرستانی احیای تالاب هامون موارد متعددی برای طرح در کارگروه استانی احیای تالاب هامون مطرح شد که پس از جمع بندی و کارشناسی به این کارگروه ارائه می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ادامه داد: ارائه مسیرهای ورود آب به تالاب هامون جهت لایروبی، انجام فعالیت لایروبی در تالاب «هامون هیرمند» در مقابل کوه خواجه، اخذ سهمیه دوم حق آبه زیست محیطی تالاب از طریق امور آب منطقه ای از جمله پیشنهادات ارائه شده در این کارگروه بود.

وی با اشاره به اینکه هرگونه فعالیت در ابعاد مختلف در تالاب هامون باید پس از تصویب در کارگروه احیای تالاب هامون مورد اجرا قرار گیرد، افزود: زمان، چگونگی و مسیر رهاسازی نوبت دوم حق آبه زیست محیطی تالاب هامون از محل چاه نیمه ها باید با تصویب کارگروه استانی مشخص شود.