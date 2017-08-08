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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۰۰

نماینده شاهرود و میامی در مجلس:

خبرنگار زبان گویای جامعه خویش است/ ۱۷مرداد روزی تاریخی

خبرنگار زبان گویای جامعه خویش است/ ۱۷مرداد روزی تاریخی

شاهرود - نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، گفت: خبرنگار زبان گویای جامعه خویش است .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس، سید حسن حسینی شاهرودی در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، نوشت:  خبرنگاران از دیر باز به عنوان زبان گویای جامعه خویش در رسالتی قابل تکریم و در شرایط سخت کاری، همواره در کنار مردم، ایفاگر نقشی مهم و ماندگار بوده اند.

این پیام می افزاید: بی تردید این روز تاریخ ساز، ارج نهادن به مقام کسانی است که چشم بینا، گوش شنوا و  زبان گویای مردم هستند، آنها که وجدان بیدار جامعه و تصویرگر عینی زمان خویش هستند و با عزم راسخ و همت والای خود، همواره مشکلات، مطالبات مردم و واقعیت های جامعه را هنرمندانه با واژگان می آمیزند. از این رو نقش شما ارزشمند و ستودنی است.

حسینی شاهرودی در خاتمه این پیام آورده است: امید است با استعانت از خداوند متعال، در انجام رسالت  آگاهی بخشی،   مطالبه گری، کمک به بسط عدالت و افزایش رفاه اجتماعی و تحقق منویات مقام معظم رهبری، خصوصاً شکوفایی اقتصاد مقاومتی و پیشبرد اهداف تولید و اشتغال، بیش از پیش موفق و مؤید باشید.

کد مطلب 4053022

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