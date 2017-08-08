محیط زیست قربانی تانکرهای عراقی/مسئولان همیشه وعده پیگیری می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از رسمی شدن مرز باشماق مریوان و در قالب تفاهم نامه های بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق، استان کردستان به محلی برای عبور و مرور تانکرهای عراقی تبدیل شده است و این مهم نه تنها باعث افزایش چندبرابری بار ترافیکی راه های استان شده است که در کنار این مهم واژگونی آنها و ریختن مواد نفتی به کابوسی برای محیط زیست در کردستان تبدیل شده است.

نگاهی به وضعیت جاده های استان کردستان به ویژه مسیر مریوان – سنندج نشان می دهد که این مسیر در حد استاندارد جاده های فرعی احداث شده ولی متاسفانه امروز به عنوان یک جاده ترانزیتی مورد بهره برداری قرار می گیرد و روزانه صدها ماشین سنگین باری و البته تانکرهای غول پیکر باری از این مسیر تردد می کنند.

داستان عبور و مرور تانکرهای عراقی امروز در شرایطی همچنان ادامه دارد که از همان ابتدای امر این اقدام با مخالفت مردم و همچنین شماری از مدیران و مسئولان قرار گرفت و حتی پلیس راه استان کردستان نیز بارها مخالفت خود را با این وضعیت به صورت رسانه ای اعلام کرده است.

عدم آشنایی رانندگان تانکرهای عراقی برای عبور در جاده های پر از پیچ و خم استان کردستان باعث می شود که هر چند مدت یک بار شاهد واژگونی آنها باشیم و متاسفانه جدای از خسارت های مادی و مالی به وجود آمده، محیط زیست در استان کردستان نیز در این بین به قربانی اصلی تبدیل شده است.

واژگونی مستمر و همیشگی تانکرهای عراقی به یکی از مباحث اصلی در استان کردستان تبدیل شده است و متاسفانه در آخرین مورد بار دیگر یک تانکر پر از مواد نفتی در نزدیکی یکی از رودخانه های مسیر مریوان – سنندج واژگون شد و تمامی مواد نفتی وارد آب های جاری این مسیر شد.

در همین راستا شرکت آب منطقه ای کردستان به عنوان یکی از دستگاه های معترض در این حوزه ضمن انتشار بیانیه ای در خصوص آلودگی آب های این استان به دلیل واژگونی این تانکرهای عراق هشدار داد و خواستار رسیدگی سریعتر به این موضوع مهم و حیاتی شد.

هشدار شرکت آب منطقه ای کردستان در خصوص واژگونی تانکرهای عراقی

در این اطلاعیه آمده است متاسفانه دو کامیون حامل مواد سوختی از ابتدای سال جاری در رودخانه های شهرستان دیواندره واژگون شده که این حادثه تهدیدی جدی برای رودخانه ها است.

یکی از مهمترین مسائلی که حوزه کیفی منابع آب استان را تهدید می کند واژگونی تانکر های حامل مواد سوختی در حاشیه رودخانه های استان و منابع آبی است.

این در حالی است که بیشتر جاده های اصلی و مواصلاتی استان به موازات رودخانه ها احداث شده اند که از منابع اصلی تامین کننده آب شهرها و روستاها هستند و این امر امنیت کیفی این منابع را همواره در معرض تهدید جدی قرار داده است.

طی سال های اخیر شرکت آب منطقه ای کردستان با برنامه‌ریزی های منسجم و در قالب یک تیم مدیریتی بحران کارآمد همواره این گونه پیامد ها را مورد رصد و کنترل قرار داده و عوارض این مخاطرات را با تمهیداتی به حداقل رسانده است.

در این راستا از ابتدای سال ۹۶ تاکنون در دو مورد واژگونی مواد سوختی در محدوده شهرستان دیواندره با واکنش سریع اعضای مدیریت بحران شهرستان به ریاست فرماندار اقدامات لازم انجام و از ورود این مواد به رودخانه ها و سایر منابع آبی جلوگیری به عمل آمده است. همچنین در آخرین مورد از این دست اتفاقات که در پل نساره و حاشیه اصلی رودخانه قزل اوزن در مرداد ماه به وقوع پیوست سریعا اقداماتی جهت جلوگیری از ورورد آلودگی به این رودخانه صورت پذیرفت.

همزمان با این مهم پلیس راه کردستان و حتی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان نیز به عنوان دیگر منتقدان تردد تانکرهای عراقی تاکنون بارهای هشدارهایی را در این زمینه مطرح کرده است ولی متاسفانه همچنان همتی در راستای مدیریت مناسب این موضوع در استان کردستان به چشم نمی خورد و دغدغه های فعالان زیست محیطی نیز همچنان پابرجاست.

واژگونی تانکرهای عراقی مهمترین معضل محیط زیست کردستان است

مدیر کل محیط زیست کردستان نیز در آخرین اظهار نظر خود در خصوص داستان تردد و واژگونی تانکرهای عراقی در جاده های استان کردستان عنوان کرد: یکی از معضلات محیط زیست استان واژگونی هر روزه تانکرهای حامل مواد سوختی عراقی در این استان به شمار می رود.

عبدالوحید ریاضی فر با اشاره به لزوم مدیریت و ساماندهی هر چه سریعتر این معضل جدی در استان کردستان که محیط زیست را به شدت تهدید می کند، اظهار داشت: متاسفانه واژگونی این خودروها موجب آلوده شدن منابع آبی و خاکی استان شده است.

مدیر کل محیط زیست کردستان بیان کرد: انتظار می رود پلیس راه استان به طور موقت و تا ارائه یک راهکار مناسب و اصولی در نقاط حادثه خیز و خطرناک حضور فیزیکی بیشتری داشته باشند تا شاهد کاهش وقوع حوادثی که منجر به آلوگدگی منابع آبی و خاکی می شود، باشیم.

داستان تردد تانکرهای عراقی در میان اعتراض های مستمر و منظم صورت گرفته از سوی بخش های مردمی و دولتی همچنان ادامه دارد ولی متاسفانه در این میان دود این معضل به چشم محیط زیست کردستان می رود و مردم همچنان با نگرانی این وضعیت را دنبال می کنند.

مردم کردستانی از روند تردد این گونه وسائل نقلیه حامل مواد نفتی و آلوده کننده منابع آبی هراس دارند چرا که هنور موضوع واژگونی یک تانکر حامل مواد نفتی و آلوده کردن سد وحدت شهر سنندج حدود دو دهه قبل را فراموش نکرده اند و به همین دلیل هم انتظار دارند که مسئولان و متولیان امر این موضوع را با جدیت و دغدغه بیشتری دنبال و پیگیری کنند.