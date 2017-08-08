کیفیت هوای یک منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی شهرداری مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای شهر مشهد در صبح روز سه شنبه با شاخص ۶۲ در شرایط سالم قرار دارد.

رضا اسماعیلی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه خیام شمالی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس در ایستگاه های ویلا، امامیه، لشگرو حرم مطهر در شرایط پاک قرار دارد.

وی بیان کرد: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روزگذشته کاسته شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد افزود: بیشترین میزان آلودگی نیز از ایستگاه خیام شمالی با شاخص ۱۰۱ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.