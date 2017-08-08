بر تلاشگران عرصه فکرت و قلم سر تعظیم فرود آوریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند ضمن تبریک روز خبرنگار به همه اصحاب رسانه بویژه خبر نگاران حوزه سلامت در پیامی به همین مناسبت نوشت: ۱۷ مرداد یاد روز باشکوه تلاشگران عرصه فکرت و قلم است لذا و بر همه ما واجب است که قبل از هر چیز بر اندیشه شهدای این تجلیگاه از بدو تاریخ تا کنون و آینده سر تعظیم فرود آوریم که اگر اینان با جد و جهد خویش چراغ آگاهی را مستقل و مسئولانه بر نمی افروختند هنوز که هنوز است پس پشت حصارهای غفلت در خواب بودیم اعتقاد و باور قلبی اینجانب بر این است که دستیابی به قله های پیشرفت، سربلندی و سعادت هر کشوری جز با حق‌جویی، حق گویی، صدق و مجاهدت در عرصه اندیشه ورزی بی واسطه، امکان بروز و ظهور حقیقی نخواهد یافت.

به همین مناسبت اینجانب سالروز شهادت محمود صارمی خبرنگار جمهوری اسلامی را که به روز خبرنگار مزین گردیده بهانه قرار داده، از تلاش های صادقانه همه اصحاب رسانه بویژه خبرنگاران حوزه سلامت تقدیر و تشکر می نمایم و از خداوند متعال می خواهیم اندیشه و تفکر همه ما را در مسیر مستقیم قرار دهد.