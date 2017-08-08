به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا خلیلی روز دوشنبه در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه در اراک اظهار داشت: دنیا به نقش و اهمیت و رسالت رسانه ها پی برده و حضور رسانه ها و اطلاع رسانی در فضای گسترده مجازی و غیرمجازی و دنیای علم و دانش امروز، نیاز انکار ناپذیر است.

وی افزود: خبرنگاران کسانی هستند که مایلند به جامعه برای تحول و تسریع در پیشرفت کمک کنند و نقاط ضعف و قوت دولت ها را برای بهبود شرایط جامعه ای که در آن زیست می کنند مطرح نمایند و در حل مشکلات دولت ها را یاری دهند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی بیان داشت: به دلیل ورود و توجه رسانه ها به موضوع فرهنگ سازی در حوزه های مختلف، در استان مرکزی به دلیل همین رخداد، در شرایط و زمان اوج مصرف آب که انتظار می رفت به دلیل بالا رفتن مصرف ناصحیح ازسوی مشترکین مشکلاتی ایجاد شود، اما دیده شد که مصرف آب در اوج گرما نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه به دلیل آشنا شدن مشترکین با روش استفاده صحیح، در یک روند عادی پیش رفته و این مهم گویای نقش سازنده و تاثیر گذار رسانه در میان اقشار مختلف مردم و جامعه است.

خلیلی تصریح کرد: مردم ضمن آموزش استفاده و بهره برداری صحیح از منابع آبی، به بحران بی آبی هم پی برده اند و با آگاهی از چگونگی استفاده صحیح از آب، موفق شدیم در سال های اخیر در گرمای شدید و بالا رفتن پیک مصرف، بدون یک ساعت قطعی آب، گرمای شدید تابستان را پشت سر گذاریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ادامه داد: قطعا اگر نبود اطلاع رسانی رسانه و همکاری آنان بدون شک در طول تابستان با شرایط موجود، با قطعی آب در استان به خصوص شهرهای خشک روبرو می شدیم .

وی خاطرنشان ساخت: امیدواریم این تلاش، همکاری و اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از منابع آبی از سوی رسانه ها چون گذشته استمرار داشته باشد .

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی همچنین یادآور شد: تلاش داریم اجرای عملیات طرح فاضلاب اراک که با ۹۵ درصد پیشرفت در حال اجرا است تا پایان سال جاری به اتمام برسد .