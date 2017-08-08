نیکی هیلی: از تهدیدهای کره شمالی ترسی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اگزماینر، «نیکی هیلی» سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در پاسخ به اخطار کره شمالی مبنی بر انتقام جویی از بابت تحریم های جدیدی که پیشنویس آن از سوی آمریکا تهیه شد؛ گفت: قصد ترسیدن از تهدیدهای پیونگ یانگ را نداریم.

گفتنی است رسانه رسمی کره شمالی دیروز جمعه به نیابت از دولت پیونگ یانگ، تهدید کرد آمریکا از بابت اقدام اخیر خود، بهای سنگینی خواهد پرداخت.

این در حالی است که «ری یونگ هو» وزیر خارجه کره شمالی نیز آمریکا را متهم کرد که با اقدامات خصمانه خود شرایط را متشنج تر کرده و کره شمالی را وا می دارد تا از خود دفاع کند.

وی گفت: تنها کشورهایی که در اقدامات نظامی آمریکا علیه کره شمالی مشارکت داشته باشند، طرف تهدیدهای هسته ای پیونگ یانگ قرار می گیرند.

با این حال، هیلی مدعی شد که واکنش پیونگ یانگ نشان دهنده نگرانی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی از بابت تاثیر تنبیه در نظر گرفته شده برای پیونگ یانگ است.

سفیر آمریکا تحریم های تازه تصویب شده را به مثابه ضربه ای محکم به کره شمالی توصیف کرد.

وی همچنین از اجماع نظر شورای امنیت از جمله چین و روسیه، برای حمایت از تحریم های جدید قدردانی کرد و گفت: حالا کره شمالی شاهد همصدایی جامعه بین الملل است. چین و روسیه هم عقب نشینی نکردند.

با این حال هیلی مدعی شد، سخت گیری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود که روسیه را وادار به امتیاز دهی کرد.

وی در این باره گفت: روسیه در تلاش برای کنار آمدن با آمریکا است. آنها سعی می کنند تصمیم بگیرند چه زمانی با آمریکا هم رای باشند و چه زمانی نباشند. این قطعنامه فرصتی برای هم رایی آنها با ما بود!