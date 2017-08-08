خبرنگار نامی به وسعت قداست قلم است

به گزارش خبرنگار مهر، مرداد سالروز شهادت شهید صارمی و همراهانش در مزار شریف افغانستان بهانه ای است تا روز خبرنگار، به این تلاشگران عرصه اطلاع رسانی تبریک گفته شود کسانی که زندگی شان را در مسیر دانستن، شناساندن و نوشتن قرار داده اند تا بار مسئولیتی عظیم را بر دوش بکشند این روز بهانه ای است تا مسئولان استان سمنان روز خبرنگار را به جامعه اطلاع رسانی تبریک گویند.

خبرنگاران قشری کوشا و زحمت کش هستند

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر طی پیامی ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، نوشت: آن روز را روزخبرنگار نام نهادند که انسان های وارسته و به خدا پیوسته برای آشکار ساختن حقیقت، مرکب خود را با خون سرخشان آغشته ساخته و تصویر زیبایی را آفریدند آن روز و این روز قلم توتِم همه انسان های شجاع، فرهیخته، صادق و راستگو شد.

احمد همتی همچنین نوشت: اینجانب روز عظیم که روز محشر حقیقی و تولید دوباره خردورزی و عقلانیت است را بر همه خبرنگاران سخت کوش و تلاشگر تبریک و تهنیت عرض می کنم ان شالله این راه مقدس که به نور روشنایی و رستگاری بشریت منتهی می شود، همچنان مستمر باشد.

خبرنگار زبان گویای جامعه خویش است

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، گفت: خبرنگار زبان گویای جامعه خویش است.

سید حسن حسینی شاهرودی دراین باره نوشت: خبرنگاران از دیر باز به عنوان زبان گویای جامعه خویش در رسالتی قابل تکریم و در شرایط سخت کاری، همواره در کنار مردم، ایفاگر نقشی مهم و ماندگار بوده اند.

بی تردید این روز تاریخ ساز، ارج نهادن به مقام کسانی است که چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای مردم هستند، آنها که وجدان بیدار جامعه و تصویرگر عینی زمان خویش هستند و با عزم راسخ و همت والای خود، همواره مشکلات، مطالبات مردم و واقعیت های جامعه را هنرمندانه با واژگان می آمیزند. از این رو نقش شما ارزشمند و ستودنی است.

امید است با استعانت از خداوند متعال، در انجام رسالت آگاهی بخشی، مطالبه گری، کمک به بسط عدالت و افزایش رفاه اجتماعی و تحقق منویات مقام معظم رهبری، خصوصاً شکوفایی اقتصاد مقاومتی و پیشبرد اهداف تولید و اشتغال، بیش از پیش موفق و مؤید باشید.

خبرنگاران تلاشگران حوزه اطلاع رسانی هستند

سید محمد رضا هاشمی معاون استاندار و فرماندار شاهرود نیز در پیامی به مناسبت روز خبرنگار نوشت: شما خبرنگاران واصحاب رسانه، همواره میتوانید نقشی مؤثرو انکار ناپذیر در هدایت صحیح افکار عمومی را به خود اختصاص دهید وهمت والای شما درانعکاس اخبار، گزارشات واقدامات سازمانهای دولتی و بیان مسائل ومشکلات مردم و واقعیت های زندگی اجتماعی، ارزشمند و ستودنی است.

از اینکه در راه حقیقت و دست یابی به اطلاعات حقیقی و موثق همسو با وجدان اخلاقی و شرافت حرفه ای ومعیارهای اخلاقی اهتمام ورزیده اید برخود لازم می دانم تا از سعی و تلاش شماخبرنگاران محترم و پرتلاش در این عرصه زیبا و خطیرکه حاصل آن پاسخگویی کارگزاران نظام اسلامی و رضایت مردم و جامعه است، تقدیر و تشکر کرده توفیق روزافزونتان را در مسیر اعتلای اسلام، خدمت به آحاد ملّت شریف و تحقّق اهداف عالیه انقلاب اسلامی ظلّ توجّهات حضرت ولی عصر(عج) و رهنمودهای داهیانه مقام معظّم رهبری در دولت اسلامی ایران از درگاه قادر متعال مسئلت دارم.

خبرنگاران جهادگران عرصه اطلاع‌رسانی هستند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز خبرنگاران را جهادگران عرصه اطلاع‌رسانی توصیف کرد و گفت: این قشر فرهیخته جامعه باید در عرصه مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمنان بکوشند.

حجت‌الاسلام علی شکری نوشت: امروز جنگ نرم تااندازه‌ای در کشور نفوذ کرده که جوانان ما به هدف اصلی دشمنان بدل شده‌اند و در این راه اطلاع‌رسانی می‌تواند اهمیت فراوانی در راستای آگاهی بخشی به این قشر مهم از جامعه داشته باشد.خبرنگاران به‌مثابه یکی از ارکان اطلاع‌رسانی در راستای مقابله بانفوذ دشمنان به‌خصوص در حوزه فرهنگی و خصوصاً باهدف دور کردن جوانان از آرمان‌های انقلاب اسلامی، رسالتی سنگین در جامعه دارند و می‌توانند با تأسی از سیره ائمه اطهار(ع) و با استفاده از تفکر جهادی، علم، آگاهی و تجربه به مقابله با این تهدیدات بپردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه امروز ایران اسلامی و پیشرفت‌های آن به‌مثابه خاری در چشم دشمنان و ابرقدرت‌هایی محسوب می‌شوند که از همان بدو انقلاب اسلامی فتنه‌های بی‌شمار را علیه نظام اسلامی ایران در دستور کار قراردادند، افزود: اما اکنون اقتدار و صلابت ایران اسلامی در منطقه و جهان انگشت حیرت را بر دهان بیگانگان قرار داده است اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن گرامیداشت روز خبرنگار بار دیگر یاد و خاطر شهدای عرصه رسانه، شهید صارمی ویارانش، شهدای حادثه سقوط هواپیما در تهران و همچنین جان‌باختگان عرصه هنر و تصویر در جنگ تحمیلی را که خون پاکشان را درراه اعتلای اسلام ناب محمدی(ص) اهدا کردند، برای تمام فعالان عرصه رسانه استان آرزوی بهروزی دارد.

خبرنگاران قشری پر تلاش اما کم توقع هستند

سردار روح الامین قاسمی فرمانده انتظامی استان سمنان نیز درباره روزخبرنگار، نوشت: خبرنگاران و فعالان عرصه خبر قشری پرتلاش و کم توقع هستند که در موقعیت های مختلف اجتماعی حضور پررنگی دارند.

پیامبران الهی، الگوهای اصلی آگاهی بخشی در تاریخ بشر هستند لیکن خبرنگاران نیز در دوره های مختلف تاریخی چه در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی و چه در روایت وقایع دفاع مقدس نقش بی بدیل و موثری ایفا کرده اند.

از سوی دیگر خبرنگاران در گسترش امنیت و ایجاد احساس امنیت در جامعه در کنار پلیس وظیفه مهمی بر عهده دارند همکاری دو سویه خبرنگاران با نیروی انتظامی برای اعتمادسازی و افزایش سرمایه اجتماعی پلیس امری ضروری است.

رسانه ها ابزار اصلی نظارت عمومی هستند

مهدی شادنوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی سمنان نیز در پیامی ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگار، نوشت: رسانه ها یکی از ابزارهای اصلی نظارت عمومی بر عملکرد دستگاه های اجرایی و سایر پدیده ها به شمار می روند لذا باید گفت تا پیش از توسعه فضای مجازی و گسترش رسانه های دیجیتال، بسیاری از مدیران حاضر به عذرخواهی در خصوص برخی اقدامات خود نبودند اما این موضوع با توسعه روزافزون فضای مجازی صورت نمی گیرد.

وی با اشاره به نقش و اهمیت رسانه ها در تنویر افکار عمومی، نوشت: امروزه رسانه ها فرهنگ ساز و رفتار ساز هستند و ظرفیت فوق العاده ای برای ارتقای آگاهی های اجتماعی در اختیار دارند.

شادنوش با تقدیر از حضور پررنگ خبرنگاران استان در برنامه های این دانشگاه بویژه پنج سفر وزیر بهداشت به استان در دولت یازدهم اظهار کرد: خوشبختانه فعالیت های خبری اصحاب رسانه در سالهای اخیر در حوزه بهداشت و درمان آثار بسیار خوبی به همراه داشته است.

خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویشند

بهروز اسودی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در پیامی هفدهم مردادماه روز خبرنگار را به تلاشگران و فعالان عرصه خبر و اطلاع رسانی تبریک گفت و نوشت: خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند. زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روزی آنهاست. نتیجه بذر تلاش و کوشش شما، درخت امیدی است که به بار می نشیند ونوید بخش آینده ای پرنشاط و زیبا محسوب می شود.

هفدهم مردادماه روز بزرگ و سترگ خبرنگار که به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود صارمی نامگذاری شده فرصت مغتنمی است که این روز شکوهمند، روز حق گویی و حق جویی و روز پاسداشت قلم را به همه ی خبرنگاران، نویسندگان و روزنامه نگاران، صاحبان اندیشه و قلم و آزادگان عرصه ی اطلاع رسانی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نماییم.

به شکرانه ی توفیق وبه رسم ادب و ارادت ازتلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه طلایه داران جبهه آگاهی و اطلاع رسانی، که در راه حقیقت و رسالت خطیر و سترگ آگاهی بخشی به مردم از طریق اطلاعات دقیق و وثیق به تصویر عینی از واقعیت تلاش می کنند، تقدیر می کنیم.

خبرنگاری اوج ایثار است

رئیس شورای شهر و شهردار شاهرود نیز ضمن گرامیداشت روز خبرنگار در پیامی، نوشتند: هفدهم مرداد روز زیبایی است که اوج ایثار یعنی انتخاب شهادت برای هدف متعالی و مقدس آگاه سازی مردم و جامعه به ظهور رسیده است.

رمضانعلی باقری و سید حسن میرفانی همچنین تاکید کردند: آنگاه که خداوند به سلاح تو قسم یاد کرد، انگاه که اندیشه ات برداشتن باری از دوش هاست و آنگاه که قلبت می تپد تا شادی بر همه تقسیم شود بر ما تکلیف می شود تا روزت را شاد باش بگوییم.

تاثیر کار خبرنگاران از بمب اتم بیشتر است

معاون مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز درباره روز خبرنگار، نوشت: امروز با گسترش تکنولوژی و شبکه های اجتماعی، تاثیرکار خبر و اطلاع رسانی از بمب اتم نیز قوی تر است و در جنگ نرمی که دشمن به راه انداخته خبرنگاران باید در خط مقدم قرار گیرند.

سیما رجبی با بیان اینکه خبرنگاران باید اخلاق را در درجه اول کار خود قرار دهند، بیان داشت: امروز خبرنگاران باید از تفرقه اجتناب کنند و آلت دست احزاب و جناح های مختلف نشوند تا برای رشد و آگاهی جامعه اسلامی تلاش کنند.

خبرنگار وجدان بیدار جامعه است

سرهنگ مرتضی اشرفی فرماند انتظامی شاهرود نیز طی پیامی ضمن گرامیداشت یاد شهدای خبرنگار، نوشت: خرنگاران قاصدان امین و راویان صدیق اطلاعات و اخبار هستند که بی قرار بر مدار رویداد ها وحوادث می کاوند تا جان های تشنه ای سیراب شوند جریان زنده اطلاعات با تکیه بر صداقت، صراحت و شجاعت خبرنگار در شریان حیاتی جامعه به گردش در آمده و شناخت و آگاهی اهل زمان را بیشتر می کند.

از ۱۷ مرداد سالروز شهادت شهید صارمی را که با نام خبرنگار عجین شده ازج نهاده و از درگاه خداوند منان توفیق روزافزودن خبرنگاران را که با سلاح قلم در آگاهی بخشی و نیک اندیشی جامعه گام برمی دارید تبریک می گوئیم.