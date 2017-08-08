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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۵۱

یک فرمانده ائتلاف سعودی مدعی شد:

به زودی صنعاء را تحت کنترل خود درمی‌آوریم!

به زودی صنعاء را تحت کنترل خود درمی‌آوریم!

یکی از فرماندهان ائتلاف متجاوز سعودی در سخنانی که حکایت از تصمیم این ائتلاف برای گسترش تجاوزگری در یمن دارد، مدعی شد: به زودی بر صنعاء مسلط می شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «ابراهیم الحربی» فرمانده ائتلاف متجاوز سعودی در استان مأرب مدعی شد که نظامیان این ائتلاف به زودی شهر صنعاء را به کنترل خود درمی آورند. وی ادعا کرد که نیروهای یمنی به شدت تضعیف شده و هر روز خسارت های بیشتری را متحمل می شوند!

این فرمانده ائتلاف متجاوز سعودی همچنین مدعی شد که نظامیان این ائتلاف در مقایسه با نیروهای یمنی، در عرصه میدانی دست برتر را دارند.

اظهارات ابراهیم الحربی حاکی از آن است که جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی به دنبال تشدید اقدامات تروریستی خود علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن هستند.

سخن گفتن این فرمانده ائتلاف سعودی از دست برتر ائتلاف در عرصه میدانی در حالی است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان اخیرا خواستار میانجیگری عمان برای توقف درگیری های نظامی در مناطق مرزی شده است؛ درخواستی که پس از تحمیل خسارت های فراوان به متجاوزان سعودی توسط نیروهای یمنی، مطرح شد.

کد مطلب 4053053

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