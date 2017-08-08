السیسی: قطر نگرانی کشورهای عربی را برطرف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر دوشنبه شب در پیامی شفاهی از قطر خواست تا به مطالبات کشورهای عربی پاسخ مثبت دهد.

وی در دیدار با «صالح الخالد الحمد الصباح» وزیر خارجه کویت و هیأت همراه او ضمن استقبال از تلاش های کویت برای حل بحران کشورهای عربی تأکید کرد که لازم است دوحه نگرانی های مصر و سه کشور عربی امارات، عربستان و بحرین را برطرف کند.

رئیس جمهوری مصر همچنین از تلاش های امیر کویت در سطح روابط کشورهای عربی برای حفظ وحدت این کشورها تقدیر کرد و گفت که قاهره نیز خواستار تقویت توافق و همبستگی عربی است.

روز گذشته وزیر خارجه کویت که به مصر سفر کرده پیام مکتوب امیر این کشور در خصوص تلاش هایش برای حل بحران کشورهای عربی را به رئیس جمهوری مصر تحویل داد. وزیر خارجه کویت نیز در این دیدار تأکید کرد که نقش مصر در همکاری های عربی مشترک اساسی است و قاهره را ستون اصلی حفظ امنیت و ثبات جهان عرب دانست.