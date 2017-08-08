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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۵۶

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

ورزش پهلوانی به عنوان مروج فرهنگ و ارزش‌ها بایددرجامعه گسترش یابد

ورزش پهلوانی به عنوان مروج فرهنگ و ارزش‌ها بایددرجامعه گسترش یابد

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: ورزش باستانی و پهلوانی فرهنگ غنی دارد و از پشتوانه عمیق دینی و اعتقادی برخوردار است که از این بابت باید به این ورزش توجه ویژه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله دری نجف آبادی شامگاه دوشنبه در مراسمی که به مناسبت تولد امام هشتم(ع) و تجلیل از مروجین ورزش پهلوانی در زورخانه متقین اراک برگزار شد، اظهار داشت: در مرام فرهنگ پهلوانی واقعی یک محور اصلی وجود دارد و آن هم مدار توحید و عبودیت است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: دشمنان به دنبال این هستند تا جوانان را به سمت انحرافات اخلاقی بی اعتقادی و هوچی گری بکشانند، بنابراین فضاهای ورزشی همانند گود زورخانه ها و ورزش باستانی و پهلوانی با مربیان و رهبران معتقد و ارزشی می توانند نقشه های دشمنان را خنثی کنند و جوانان باایمان، قوی و ولایی پرورش دهند.

وی بیان داشت: گود زورخانه خیلی معناها دارد، حرکت های زیبای ورزش باستانی هر کدام معنا و فلسفه خود را دارد و هیچ کدام بیهوده و بی معنا نیست، این ورزشی نیست که از غرب و شرق برای ما سوغات آورده باشند و یا در آن خشونت و بی رحمی حاکم باشد و در آن معنای اعتقادی و ارزشی وجود نداشته باشد.

دری نجف آبادی خاطرنشان کرد: ورزش باستانی و پهلوانی ورزش دینی و اعتقادی است نه ورزش وحشی گری و بی بند و باری، زیرا در برخی از ورزش های غرب و شرق انسانیت وجود ندارد و همه اش ظلم و ستیز است .

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: ورزش باستانی و پهلوانی ورزش مکتب و دانشگاه امیرالمومنین(ع) است، در دانشگاه حضرت علی(ع) به یک مورچه هم ظلم نمی شود و این از خصوصیات دانشگاه علوی است.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوی دانشگاه اخوت و برادری، برابری، معرفت و انسانیت و عاطفه است که ورزش پهلوانی از این مکتب درس می گیرد.

دری نجف آبادی ادامه داد: از سوی دیگر مکتب اهل بیت(ع) مکتب امامت و ولایت، مکتب توحید و فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی است که همه این شاخصه ها در بطن ورزش پهلوانی وجود دارد و از دیگر خصوصیات این ورزش عشق به اولیای خدا است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار داشت: مسئولین، ورزشکاران، مربیان و کسانی که با جوانان سر و کار دارند وظایف سنگین بر دوش آنها است چراکه بیش از هر زمان دیگر نیاز به هوشیاری و آگاهی دارند.

وی تصریح کرد: در گذشته تا این حد فضاهای مجازی و چالش های اجتماعی وجود نداشت، اما امروز با وجود فضای مجازی و آسیب های اجتماعی، دشمن برای جوانان دام گسترده است، پس ما برای اینکه بتوانیم مقابل این هجمه ها بایستیم باید فضا را برای حضور دشمنان تنگ و ناامن کنیم که یک بُعد آن فعال کردن ورزش های اعتقادی همانند ورزش باستانی و پهلوانی است.

کد مطلب 4053057

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