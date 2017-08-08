به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله دری نجف آبادی شامگاه دوشنبه در مراسمی که به مناسبت تولد امام هشتم(ع) و تجلیل از مروجین ورزش پهلوانی در زورخانه متقین اراک برگزار شد، اظهار داشت: در مرام فرهنگ پهلوانی واقعی یک محور اصلی وجود دارد و آن هم مدار توحید و عبودیت است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: دشمنان به دنبال این هستند تا جوانان را به سمت انحرافات اخلاقی بی اعتقادی و هوچی گری بکشانند، بنابراین فضاهای ورزشی همانند گود زورخانه ها و ورزش باستانی و پهلوانی با مربیان و رهبران معتقد و ارزشی می توانند نقشه های دشمنان را خنثی کنند و جوانان باایمان، قوی و ولایی پرورش دهند.

وی بیان داشت: گود زورخانه خیلی معناها دارد، حرکت های زیبای ورزش باستانی هر کدام معنا و فلسفه خود را دارد و هیچ کدام بیهوده و بی معنا نیست، این ورزشی نیست که از غرب و شرق برای ما سوغات آورده باشند و یا در آن خشونت و بی رحمی حاکم باشد و در آن معنای اعتقادی و ارزشی وجود نداشته باشد.

دری نجف آبادی خاطرنشان کرد: ورزش باستانی و پهلوانی ورزش دینی و اعتقادی است نه ورزش وحشی گری و بی بند و باری، زیرا در برخی از ورزش های غرب و شرق انسانیت وجود ندارد و همه اش ظلم و ستیز است .

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: ورزش باستانی و پهلوانی ورزش مکتب و دانشگاه امیرالمومنین(ع) است، در دانشگاه حضرت علی(ع) به یک مورچه هم ظلم نمی شود و این از خصوصیات دانشگاه علوی است.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوی دانشگاه اخوت و برادری، برابری، معرفت و انسانیت و عاطفه است که ورزش پهلوانی از این مکتب درس می گیرد.

دری نجف آبادی ادامه داد: از سوی دیگر مکتب اهل بیت(ع) مکتب امامت و ولایت، مکتب توحید و فداکاری و ایثار و از خودگذشتگی است که همه این شاخصه ها در بطن ورزش پهلوانی وجود دارد و از دیگر خصوصیات این ورزش عشق به اولیای خدا است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اظهار داشت: مسئولین، ورزشکاران، مربیان و کسانی که با جوانان سر و کار دارند وظایف سنگین بر دوش آنها است چراکه بیش از هر زمان دیگر نیاز به هوشیاری و آگاهی دارند.

وی تصریح کرد: در گذشته تا این حد فضاهای مجازی و چالش های اجتماعی وجود نداشت، اما امروز با وجود فضای مجازی و آسیب های اجتماعی، دشمن برای جوانان دام گسترده است، پس ما برای اینکه بتوانیم مقابل این هجمه ها بایستیم باید فضا را برای حضور دشمنان تنگ و ناامن کنیم که یک بُعد آن فعال کردن ورزش های اعتقادی همانند ورزش باستانی و پهلوانی است.