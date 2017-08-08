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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۴۰

بعد از ساعت ها تلاش نیروهای آتش نشانی؛

آتش‌سوزی به ۷ هکتار از جنگل های لاهرود خسارت زد

آتش‌سوزی به ۷ هکتار از جنگل های لاهرود خسارت زد

مشگین شهر - آتش سوزی به هفت هکتار از باغات و جنگل های اسبالان و پودل شهر لاهرود از توابع مشگین مهر خسارت زد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهار این آتش سوزی که بعد از ظهر روز دوشنبه رخ داده بود ساعت ها به طول انجامید تا جایی که برخی علت گسترش آن را حضور دیرهنگام نیروهای آتش نشانی عنوان کردند. موضوعی که مورد تائید مسئولان نبوده و فرماندار مشگین شهر در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود که نیروهای آتش نشانی به موقع در محل حاضر شده اند.

با وجود پیگیری خبرگزاری مهر، مسئولان از میزان دقیق خسارت وارده و علت آن ابراز بی اطلاعی می کنند. با این وجود مدیر کل مدیریت بحران استانداری اردبیل میزان تقریبی آتش سوزی را هفت هکتار شامل دو هکتار مرتع و پنج هکتار جنگل عنوان کرد.

مسعود امامی یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص درج اخباری در شبکه های مجازی که وسعت آتش سوزی را ۲۰۰ هکتار عنوان کرده است، اضافه کرد: چنین چیزی صحت ندارد.

وی متذکر شد: آتش به صورت کامل مهار شده و در حال بررسی میزان دقیق خسارت هستیم.

کد مطلب 4053059
محمد میرزایی ناطق

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