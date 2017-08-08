خبرنگاران به ظن و گمان تکیه نکنند/ ضرورت رعایت اصل امانتداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی آل هاشم شامگاه دوشنبه در دیدار با اعضای تشکل های مطبوعاتی استانی اظهار داشت: خبرنگار و اهل قلم نسبت به سایر اعضای جامعه باید تقدم ویژه ای داشته باشند و مشکلات جامعه را با دقت منعکس کنند و در جهت حل این مشکلات گام بردارند.

وی ادامه داد: در کشور ما خبرنگار دارای شان و مقام خاصی است و پاسداشت و تکریم جامعه خبری متعهد به آرمان های والای امام و انقلاب و اهداف مقدس مقام معظم رهبری برای تمامی مسئولان ضروری است.

ضرورت رعایت اخلاق رسانه ای با گسترش نقش رسانه ها

آل هاشم با اشاره ای به گسترش رسانه های گروهی در جوامع مختلف گفت: این رسانه ها نقش های گوناگونی ایفا می کنند که با توجه به گستردگی نقش رسانه ها، اخلاق رسانه ای باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: اخلاق رسانه ای نقطه تلاقی علم اخلاق و علم رسانه و امری درونی و مرتبط با ارزش ها است که در ارتباط با رسانه و خبرنگار چندین اصول اخلاقی را باید مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: اصل امانتداری، اصل خیرخواهی، شجاعت و شرافت، پرهیز از فریب کاری و غوغاسالاری از اصولی است که خبرنگار باید به آن پایبند باشد.

نباید با ظن و گمان مطلبی نوشت

آل هاشم با اشاره به اینکه گاها لغزش هایی اخلاقی ممکن است در میان اصحاب رسانه وجود داشته باشد، گفت: این لغزش ها می تواند تکیه بر ظن و گمان به جای علم و یقین باشد و در این راستا نباید با ظن و گمان مطلبی نوشت.

امام جمعه تبریز ادامه داد: همچنین پیروی از هوای نفس و شتاب زدگی نیز از دیگر آسیب های اخلاقی می تواند باشد.

وی افزود: در وضعیت کنونی طیفی از دشمنان در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند و دشمنان با قدرت هر چه تمام خود در پی شکست نظام هستند.

حوزه گفتمانی و هویتی خطرناکترین تهدید علیه نظام

آل هاشم خطرناکترین تهدید علیه نظام را مربوط به حوزه گفتمانی و هویتی دانست و گفت: آمریکا در مقطع کنونی در کنار سیاست تحریم، سیاست نابودی نظام را دنبال می کند که خبرنگاران در این راستا وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

وی ادامه داد: هر چیزی که در جامعه ایجاد شبهه می کند، باید از آن دوری جست.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: از سوی دیگر همه مسئولان باید از جهات مختلف از جامعه خبرنگاری حمایت کنند.

وی با بیان اینکه امروز جنگ فیزیکی نداریم اما محتاج فرهنگ دفاع مقدس هستیم، گفت: آن هایی که روزنامه و یا سایت خبری در اختیار دارند، ستونی را برای معرفی دفاع مقدس اختصاص دهند.