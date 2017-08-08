مسئولان از برخورد گزینشی با رسانه خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله دهقان نژاد شامگاه دوشنبه در نشست صمیمی خبرنگاران با نماینده ولی فقیه در استان اظهار داشت: حوزه اخلاق در رسانه استان نیاز به بازنگری دارد، آن جا که تلاطماتی است این اخلاقیات باید ظهور کند و این امر در ناملایمات جامعه خود را به خوبی نشان می دهد، آن جایی که اصحاب رسانه باید با تمام تلاش در پی حفظ آرامش جامعه باشند.

رسانه ها در بحث اقتصاد مقاومتی وارد عمل شوند

وی ادامه داد: رسانه های استان همچنین باید در بحث اقتصاد مقاومتی وارد عمل شده و بر روی جا افتادن این فرهنگ در بین مردم تلاش کنند.

دهقان نژاد با اشاره به اینکه بحث آتش به اختیار را باید وارد بحث رسانه کنیم، گفت: از سویی رابطه فرهنگ با رسانه باید به خوبی تبیین شود.

مسئول سازمان بسیج رسانه سپاه عاشورا ادامه داد: از مسئولان استان نیز می خواهیم با رسانه ها گزینشی برخورد نکنند و حمایت برابری از رسانه ها داشته باشند.

وی افزود: مسئولان باید سعه صدر را در خود افزایش دهند تا رسانه ها با فراغ بال به انتقاد سازنده در سطح جامعه بپردازند.